Les jeunes années de Ciro Immobile, moments de Gênes

Avant de devenir l'incroyable monstre offensif de la Lazio, Ciro Immobile a galéré un peu partout en Italie et notamment au Genoa. De nombreuses saisons où l'attaquant, encore immature, n'offrait pas les promesses qu'il tient pourtant aujourd'hui.

404 minutes. Un but toutes les 404 minutes, contre 88 l'année dernière. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce ratio est celui de Ciro Immobile lors de sa toute première saison en Serie A. Évidemment son plus mauvais total sur une année avec au moins une titularisation dans le championnat italien, deuxième division comprise. C'était en 2012-2013, l'attaquant n'était plus un gamin (il avait soufflé sa 23bougie en février) et défendait alors les couleurs du... Genoa. Ce même Genoa qu'il affronte ce dimanche à l'occasion de la quinzième journée, et à qui il a déjà planté onze pions tout au long de sa carrière en l'espace de douze confrontations (plus deux passes décisives). À cette époque, donc, l'avant-centre ne convainc personne. Dans l'ombre d'un Marco Borriello bien plus habitué à l'exigence de l'élite et dans une formation se battant pour le maintien, celui qui vient d'être acheté quatre millions d'euros à la Juventus et qui sort d'un impressionnant exercice avec Pescara (28 réalisations, meilleur buteur de Serie B) se retrouve comme bloqué par la pression.