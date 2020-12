Les jeunes aiment-ils encore le foot ?

Derrière cette question provocatrice qui peut faire vieux con, une réalité : selon une étude de l'Association européenne des clubs (ECA), les jeunes adultes, la génération des 16-24 ans, sont ceux qui s'intéressent le moins au football, et de loin. Plus qu'une spécificité générationnelle, c'est aussi, et surtout, le fait d'une société qui bouge, et qui a imposé au football de sérieux concurrents dans le domaine du divertissement. Mais alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Et surtout, est-ce que ça se soigne ?

Effet de groupe, âge de la maturité et classes moyennes

Lorsqu'il évoque ses U18, Thomas Henryon, coach de la catégorie du club de la Neuvillette-Jamin dans la banlieue rémoise, ne se fait guère d'illusion sur leur passion pour le club local. Même s'il est de retour en Ligue 1 et même sur la scène européenne depuis peu. L'illustration d'un constat qui a de quoi faire peur à la planète football : les jeunes ne se passionneraient plus autant que leurs aînés pour le ballon rond, sport populaire aux allures d'indétrônable sur le globe.Selon une étude de l'Association européenne des clubs (ECA) parue cet automne et menée dans sept pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Pologne, Brésil et Inde), la catégorie d'âge des 16 à 24 ans connaîtrait en effet un recul de l'intérêt pour le sport roi. Seuls 28% des sondés se disent ainsi "fans" ou "particulièrement fans" de football, une proportion qui monte à 54% chez les 13-15 ans et ne descend jamais sous les 35% pour les adultes. Plus révélateur encore, 39% d'entre eux assurent "détester" ce sport ou a minima "ne pas s'y intéresser du tout". Ce rapport, qui vise à étudier les habitudes de consommation des spectateurs, montre que ces jeunes sont également davantage susceptibles de suivre plusieurs clubs, loin du modèle de supportérisme traditionnel., peut-on lire.