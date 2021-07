Les huit joueurs à suivre aux Jeux olympiques

Un an après la date initiale, le coup d'envoi du tournoi de football des Jeux olympiques sera donné ce jeudi 22 juillet au matin, par l'Égypte et l'Espagne à Sapporo. Si la plupart des sélections doivent faire face à des refus catégoriques des clubs de libérer leurs meilleurs éléments, il n'en reste que cette compétition injustement laissée pour compte attirera les chercheurs d'or. Liste non-exhaustive des futurs grands bonhommes de Tokyo 2020... en 2021.

Groupe A

Ritsu Doan (23 ans, Japon)

Luther Singh (23 ans, Afrique du Sud)

À domicile, lesviseront le graal doré sur son lit de titre olympique. Et pour épauler le "Messi japonais" Takefusa Kubo, rien de tel qu'un déroutant Ritsu Doan flanqué du numéro 10. L'ailier droit du PSV sort d'une saison en prêt à l'Arminia Bielefeld, où il a contribué au maintien des siens en Bundesliga (5 buts et 2 passes décisives en 34 matchs). Dribbleur né et armé d'un vrai coup de rein, le gaucher d'Amagasaki préfère les prises à deux sur sa personne plutôt que de profiter trop aisément des boulevards et des largesses adverses. Buteur face à laen amical (1-1),cumule trois saisons complètes aux Pays-Bas, là où il a pu affiner sa capacité d'élimination, sa versatilité et sa propension à aimanter les fautes.Enfant du sinistrede Soweto dont il est parvenu à s'extirper, Singh a fait ses premiers pas en pro à Göteborg, du côté du GAIS. Meilleur buteur de la CAN des moins de 20 ans en 2017 avec 4 pions en 4 apparitions, il est repéré par Braga, qui l'enverra immédiatement en réserve puis en prêt (Chaves, Moreirense, Paços de Ferreira). Joueur de couloir supersonique, précis et doté d'une très bonne conduite de balle, celui qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com