Les Hazard font bien les choses

Vainqueur du Portugal (1-0) au stade la Cartuja de Séville ce dimanche soir, la Belgique a donc sorti le champion d'Europe en titre de cet Euro 2020 dès les huitièmes de finale, au terme d'un match de vieux briscards où deux hommes se sont particulièrement distingués : Eden Hazard, capitaine exemplaire, et son frère Thorgan, auteur de l'unique - et somptueux - but de la rencontre.

Eden dans son jardin

Il n'est pas rare de voir deux frères jouer au niveau professionnel dans le football. En revanche, performer ensemble au plus haut niveau international est beaucoup moins habituel. Il y eut par exemple les frères De Boer aux Pays-Bas, qui ont marqué la sélection néerlandaise pendant les années 90 et jusqu'au début des années 2000, ou encore les frères Laudrup. Il y a désormais les frères Hazard en Belgique, symboles d'une génération dorée du plat pays, qui ont fait tomber le Portugal, champion d'Europe en titre, au terme d'une rencontre que les Diables Rouges n'ont pas maitrisé, au contraire. Une victoire "à la française" où le résultat prime sur le jeu, et où les individualités, notamment Eden et Thorgan Hazard, ont su se sublimer afin de permettre à leur équipe de passer ce premier obstacle dans leur parcours qui s'annonce infernal pour tenter de soulever enfin un premier titre continental.Il y a quelques semaines encore, la probabilité de voir Eden Hazard participer à l'Euro était faible. D'ailleurs, le joueur du Real Madrid, visiblement à court de forme, a débuté les deux premiers matchs de poule sur le banc avant d'être titularisé contre la Finlande, alors que les Diables Rouges étaient déjà qualifiés. Une montée en puissance progressive qui a permis au numéro 10 de la sélection belge d'être préservé avant d'attaquer le premier gros morceau contre le Portugal. Brassard autour du biceps, l'ancien ailier de Chelsea a ainsi livré une très grosse performance face à la: 65 ballons touchés, 86% de passes réussies et une énorme activité sur tout le terrain.Que ce soit en phase offensive pour créer le danger, ou défensive pour s'arracher, gratter et contrer des ballons chauds, Eden Hazard était omniprésent et a montré la voie à emprunter à ses coéquipiers pour l'emporter ce dimanche soir : celle