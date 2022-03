Les Gwada Boys à la conquête de la métropole

Pour ses premiers matchs depuis la fin de la Gold Cup en juillet, la sélection de Guadeloupe affronte le Cap Vert et la Martinique. Mais chose rare : les Gwada Boys reçoivent en métropole, à Orléans puis Evry. Un long voyage destiné à relancer la bonne dynamique de la sélection guadeloupéenne, freinée par huit mois sans le moindre match à cause du Covid, et à assoir un peu plus la place d'une sélection reconnue par la Concacaf, mais pas par tous les clubs.

Huit mois de trêve forcée

L'aéroport de Pointe-à-Pitre fourmille. En ce vendredi soir de la mi-mars, les nombreux touristes de la haute saison s'entassent dans des Boeings direction l'Europe. Les vacances sont terminées. Mais au milieu de toutes ces mines bronzées, détendues par leur séjour antillais mais dépitées à l'idée de quitter les cocotiers, une bande d'hommes en chemise blanche s'agite. Plusieurs portent même déjà des pulls, malgré la trentaine de degrés qui étouffent la fin d'après-midi : "", se marre Morgan Saint-Maximin. Car le milieu de la Solidarité Scolaire et ses coéquipiers doivent embarquer dans le vol Corsair SS927 à destination d'Orly. Après huit mois sans jouer, la sélection de Guadeloupe s'apprête à retrouver les terrains. Et pour l'occasion, direction la métropole : une première.Dans l'avion, les Gwada Boys sont éparpillés aux quatre coins de la cabine. Objectif : passer le vol le plus calme possible, histoire de bien encaisser le décalage horaire à cinq jours de défier le Cap Vert à Orléans, où ils posent leurs valises dès la sortie de l'avion. À condition de les récupérer déjà. Abordé par les locaux à Pointe-à-Pitre - notamment le sélectionneur Angloma -, les joueurs n'ont pas ces problèmes autour du tapis d'Orly. Les sacs récupérés, ils prennent enfin la direction de leur camp de base pour la semaine. "", s'impatiente Morgan Saint-Maximin, en référence aux joueurs professionnels qui évoluent sur le continent et qui renforcent la sélection.

#GwadaBoys La liste pour la double confrontation face au Cap-Vert le 23 mars à Orléans et le 26 mars face aux @lesmatinino à Bondoufle est connue ! 24 joueurs sont retenus par @AAngloma . #PasyonémanTanNou #PassionatelyOurs