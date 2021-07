Les guides de Chamonix fêtent leurs 200 ans dans la Vallée blanche

Des membres de la Compagnie des guides de Chamonix le 10 juillet 2021 entre la France et l'Italie ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La compagnie des guides de Chamonix, institution fondatrice de l'alpinisme, fête ses 200 ans samedi avec l'installation d'une immense cordée de 200 personnes sur les glaciers de la Vallée blanche, dans le massif du Mont-Blanc.

Sous un grand soleil, les guides de haute montagne, équipés de baudriers, crampons et piolets, ont progressivement installé cette cordée entre l'Aiguille du Midi et la pointe Helbronner, à la frontière italienne, au-dessus de 3.000 m d'altitude, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des guides italiens et suisses, collègues des guides chamoniards, étaient également invités, ainsi que des clients réguliers.

La compagnie des guides de Chamonix, qui réunit 250 guides et accompagnateurs de moyenne montagne, est "la plus ancienne et la plus grande compagnie de France et même du monde", selon son président Olivier Greber.

Pour cet anniversaire, "c'est un peu symbolique, on voulait remercier nos partenaires, nos clients, nos amis, en allant en montagne" et "la Vallée blanche est un écrin magnifique pour cela", explique-t-il à l'AFP.

Quelques uns des 200 participants à cette grande cordée le 10 juillet 2021 entre la France et l'Itralie au pied du Mont-Blanc ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le 24 juillet 1821, alors que la bourgeoisie anglaise pousse à l'ascension des sommets, le conseil communal de Chamonix réglemente le travail des locaux qui accompagnent les clients en montagne.

Une caisse de secours, pour aider financièrement les blessés ou les familles de guides tués en montagne, voit le jour, ainsi que des règles de répartition des clients et l'interdiction d'exercer en dehors de la compagnie.

"Dès le départ, la compagnie est motrice dans la formation du métier de guide, dans le développement de l'alpinisme et la structuration du tourisme", souligne M. Greber.

Un des membres de la compagnie des guides de Chamonix dans la Vallée blanche pour célébrer les 200 ans de la compagnie le 10 juillet 2021 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Malgré la diversification des activités en montagne, l'alpinisme reste le cœur de métier et malgré les suites de la crise sanitaire du Covid-19, le guide s'attend à une "belle saison" pour la compagnie, dont l'activité dépend pourtant à 70% des clients étrangers.

Le bicentenaire de la fondation a été l'occasion de la sortie d'un ouvrage aux éditions Glénat et de conférences sur l'impact du réchauffement climatique en montagne. Du 9 au 15 août, la fête des guides poursuivra les festivités dans la vallée de Chamonix.

ube/ppy/tes