So Foot • 20/04/2021 à 22:14

Les gros tracent, Châteauroux trépasse

Pendant que Troyes, Clermont et Grenoble carburaient, la lanterne rouge Châteauroux a officiellement rendu les armes malgré son nul contre Rodez (1-1). Les mauvaises opérations sont pour le Paris FC et Auxerre, distancés par le top 4, alors que Guingamp, désormais 16e, se permet de souffler un peu et de laisser Dunkerque s'empêtrer à la place de barragiste.

Amiens 3-1 Valenciennes

Caen 1-1 Dunkerque

La sieste, puis l'explosion dans cette rencontre sans enjeu. On avait commencé avec une main d'Arsène Elogo et une transformation d'Arnaud Lusamba. Picards recalculent rebasculer en première partie de tableau, après deux défaites. Joffrey Cuffaut (neuf pions cette saison) s'imaginait offrir un point à VA en ramenant tout le monde à égalité sur un coup de pied de réparation dans l', mais les locaux se sont révoltés pour arracher les trois points grâce à Mickaël Alphonse de la tête (90e+3) et Stephen Odey en contre (94). Amiens rebascule en première partie de tableau après deux défaites.Caen pensait s'en tirer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com