Les Golden Globes en cinq séquences choc

Les comédiennes Tina Fey (G) et Amy Poehler (D) le 12 janvie 2014 qui vont animer la cérémonie des Golden Globes, virtuelle en 2021 ( AFP / Chris DELMAS )

La soirée des Golden Globes, qui ouvre traditionnellement la saison des prix cinématographiques à Hollywood, a la réputation de réserver parfois des surprises, surtout lorsque les stars en tenue de soirée ont légèrement abusé du champagne qui coule à flots.

La pandémie de coronavirus, qui a durement touché ces derniers mois la Californie, a contraint les organisateurs à opter pour une cérémonie virtuelle, à cheval entre Beverly Hills en Californie, et New York, mais rien ne dit que les artistes qui recevront leur prix par visioconférence depuis le confort de leur salon choisiront la sobriété.

Voici cinq moments qui ont marqué les précédentes éditions.

- Hommage à Jack Lemmon -

Ving Rhames (G) et Jack Lemmon aux Golden Globes le 17 janvier 1998 ( AFP / HAL GARB )

En 1998, un Ving Rhames en pleurs alors qu'il venait de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans un téléfilm pour "Don King" avait insisté pour qu'un autre nominé dans sa catégorie le rejoigne sur scène. Il s'agissait de Jack Lemmon, icône d'Hollywood ("Certains l'aiment chaud", "Irma la Douce"), applaudi debout par la salle.

Hommage suprême, Ving Rhames lui avait mis entre les mains le Golden Globe qu'il venait de recevoir, expliquant: "Pour moi, être un artiste c'est donner, et j'aimerais vous donner ceci, M. Jack Lemmon".

"C'est l'un des moments les plus chouettes et les plus agréables de ma vie", avait répondu Jack Lemmon, tentant en vain de rendre à Rhames le trophée qui lui appartenait.

L'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), qui organise l'événement, avait finalement fait parvenir un autre Golden Globe à l'élégant Ving Rhames.

- A l'eau, Jolie -

Angelina Jolie brandit le Golden Globe reçu le 24 janvier 1999 pour son rôle dans "Gia", avant de se jeter dans la piscine du Beverly Hilton comme elle l'avait promis ( AFP / HAL GARB )

Angelina Jolie s'est littéralement jetée à l'eau lors de la soirée des Golden Globes de 1999.

L'actrice avait promis avant la cérémonie qu'elle plongerait dans la piscine de l'hôtel Beverly Hilton si elle était récompensée. Elle a tenu parole et même tiré dans l'eau, avec le sourire, un journaliste trop audacieux qui tentait de l'interviewer après son exploit.

Angelina Jolie avait été primée pour "Gia", biopic consacré au top model américain Gia Carangi, qui avait sombré dans la drogue et était décédée de complications liées au sida en 1986, à l'âge de 26 ans.

- Jeremy Renner et les "globes" de J-Lo -

Malgré son élégant smoking, c'est pour sa blague de mauvais goût sur la poitrine de Jennifer Lopez que l'acteur Jeremy Renner s'est fait remarquer aux Golden Globes le 10 janvier 2015 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jason Merritt )

Jeremy Renner, le super-héros Hawkeye dans la saga Marvel des "Avengers", a tiré une flèche de trop avec une saillie de mauvais goût décochée en 2015 tandis qu'il remettait une statuette aux côtés de Jennifer Lopez.

Quand J-Lo a demandé à l'acteur rendu célèbre par "Démineurs" s'il souhaitait qu'elle ouvre l'enveloppe contenant le nom du vainqueur parce qu'elle avait "les ongles pour", il a rétorqué: "et tu as aussi les +globes+".

Une remarque sur sa poitrine qui avait soulevé une vague d'indignation, beaucoup l'accusant d'avoir harcelé sexuellement la chanteuse en direct à la télé.

- Le presque coming out de Jodie Foster -

Jodie Foster avec le Golden Globe reçu en 2013 ( AFP / ROBYN BECK )

Pas de comportement outrancier pour Jodie Foster mais un discours émouvant lorsque l'actrice a reçu en 2013 une récompense pour l'ensemble de son oeuvre.

Tout le monde ce soir-là était suspendu aux lèvres de l'une des stars les plus discrètes de Hollywood, qui s'était vue reprocher par Out Magazine (principal magazine gay et lesbien aux Etats-Unis) de ne pas parler ouvertement de sa sexualité.

"Il semblerait que j'ai la forte envie de dire quelque chose que je n'ai jamais été en mesure de dire en public. Mais je vais me lancer, hein? Forte et fière, hein? Et donc je vais avoir besoin de votre soutien", a dit l'actrice non sans mal.

Mais elle ne fera finalement pas vraiment son coming out. "Je suis célibataire. Si, c'est vrai. Je suis célibataire", a-t-elle lancé sous les rires et les applaudissements, avant de rendre un hommage à Cydney Bernard, qui avait été sa compagne pendant de longues années.

- Privés de soirée -

Jorge Camara, président de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood qui organise des Golden Globes, lors de l'annonce du palmarès en 2008 après l'annulation de la soirée de gala ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le plus grand choc de l'histoire des Golden Globes n'est pas lié à la goujaterie, à l'alcool ou à l'émotion. Il s'agit tout simplement de l'année où la cérémonie n'a pas eu lieu.

En 2008, la HFPA, organisatrice de ces agapes, avait décidé d'annuler la remise officielle des récompenses pendant la grande grève du syndicat des auteurs, leurs camarades acteurs ayant fait savoir qu'ils se refusaient à franchir les piquets de grève, en signe de solidarité.

Sans paillettes et sans relief, les récompenses avaient été annoncées au cours d'une simple et morne conférence de presse.

bur-sst-ban/rle/alc