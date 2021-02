Les goals qui hurlent à chaque contact

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur, "Je vous demande de vous arrêter". Pour cet épisode, on dit un grand "NON" à ces gardiens qui hurlent au moindre contact pour obtenir une faute.

D'où cela vient ?

Vidéo

Pourquoi c'est insupportable

Grande question. Car dans la longue histoire du ballon rond, ce phénomène n'a pas connu d'événement précis et daté qui aurait permis d'acter un avant et un après. En réalité, la sale habitude prise par les gardiens de but hurlant dès le moindre contact pour obtenir une faute s'est installée progressivement. Le temps de comprendre que plus la simulation serait exagérée et que plus le cri serait fort, plus l'arbitre sifflerait. Le temps de conscientiser que la roublardise apporte plus que l'honnêteté, en somme. Certains diront ainsi que c'est une astuce de gagnant, qui s'est donc imposée en même temps que la compétition a gagné du terrain sur le plaisir et que les millions sont rentrés en jeu. Pas faux, mais il faut également prendre en compte les duels devenus moins physiques que par le passé ou en tout cas davantage sanctionnés pour l'intégrité corporelle des footballeurs. On n'a par exemple jamais vu Harald Schumacher se plaindre d'un attentat de Patrick Battiston, au hasard, même si le contraire aurait été possible.Pour trois raisons principales : parce que ça fausse le jeu, parce que ça donne une mauvaise image du dernier rempart et parce que ça fait mal aux oreilles. Sans oublier les visages déformés par une douleur inexistante, au passage. Évidemment, le truc fonctionne à tous les coups. Léger ou simple poussette, rude ou mini-contact, combat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com