Les Girondins de Bordeaux contrarient le Paris Saint-Germain au Parc

Devant à la pause, les Parisiens ont de nouveau laissé s'échapper deux points accessibles face aux Girondins de Bordeaux ce samedi soir au Parc des Princes (2-2). Pour le PSG, qui peut voir Lille et Marseille se rapprocher dangereusement au classement, c'est un mois de novembre bien terne qui s'achève. Autant en matière de résultats que de football.

Paris Saint-Germain 2-2 Girondins de Bordeaux

NeyVAR

Pour rendre hommage à Diego Maradona, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux ne se sont pas contentés d'un échauffement habillés de T-shirts à l'effigie d', plaçant quelques jongles en rythme sur fond de la rumba cubaine du Buena Vista Social club. Ils proposaient surtout une opposition entre deux meneurs de jeu qui portent dans leur ADN le football comme l'incarnait feu Diego : un football fait d'audace, de dribbles qui provoquent des tacles un peu virulents et d'adversaires laissés dans le rétroviseur en position assise. Hatem Ben Arfa d'un côté, Neymar Jr. de l'autre, les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain s'affrontaient donc ce samedi soir pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Avec une pensée, forcément, pour le monument du football qui nous a quittés. Les deux formations, elles, se sont finalement quittées avec un point et deux buts marqués chacun.Place au terrain, donc. Paris, qui sortait d'une chute impressionnante à Monaco et d'une victoire sans panache face à Leipzig, avait besoin de se rassurer. Sauf que le match commence de la pire des manières, pour Paris. Surtout Lire la suite de l'article sur SoFoot.com