Les Girondins de Bordeaux au bord du dépôt de bilan

Une totale infamie. Club historique, aux 6 titres de champion de France, Bordeaux est à deux doigts de s'écrouler. Officiellement, c'est la crise qui est responsable, avec des recettes exsangues et des pertes qui se cumulent. Officieusement, on accuse l'actionnaire King Street, le fonds d'investissement qui a quitté le navire sans un regard et a abandonné cette équipe rachetée en 2018. Comment en est-on arrivé là ?

Difficulté sur la dette et abandon de l'actionnaire, le double coup de poignard

L'annonce en a surpris plus d'un. Jeudi, en toute fin d'après-midi, le site officiel des Girondins de Bordeaux publie un communiqué. L'actionnaire majoritaire King Street se retire de la gestion du club, refuse de soutenir, à perte, ses dépenses et conduit les dirigeants girondins à saisir le tribunal de Commerce, pour une procédure à l'amiable avec la nomination d'un mandataire ad-hoc. Serait-ce le début de la fin ?Cette procédure est une première étape avant une dissolution probable. Elle vise à trouver des accords entre l'entreprise en difficulté et ses créanciers, à annuler une partie de la dette voire l'échelonner. Seulement, dans le même temps, en plus d'une contrainte sur la dette, estimée en 2019 à 73 millions d'euros, et qui a certainement dû augmenter depuis la Covid et la faillite de Médiapro, c'est aussi l'abandon de King Street qui inquiète.En effet, si rien n'est fait, il va y avoir défaut sur la dette, qui jusqu'ici était assurée et solvabilisée par l'actionnaire, et fuite en avant du propriétaire. La procédure à l'amiable pourrait rapidement devenir une procédure collective auprès du tribunal de commerce, avec un plan de sauvegarde voire un plan de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Si cela venait à se réaliser, cela signifierait faillite des Girondins, réamateurisation et retour, comme avant eux Le Mans, Grenoble ou Bastia, aux échelons amateurs du National.Il va falloir aller très vite, trouver une solution pour satisfaire ses créanciers, étaler sa dette et l'échelonner mais aussi, malgré un contexte sportif catastrophique, avec une équipe aux portes de la relégation, et une conjoncture économique peu rassurante, trouver de nouveaux investisseurs. Ces derniers devront récupérer un club ravagé par ces années de gabegies nord-américaines, avec une direction cataclysmique, comme l'avait rappelé le long reportage du journal L'Equipe, payée à prix Lire la suite de l'article sur SoFoot.com