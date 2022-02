Les frères Babunski : " Être ensemble au Mondial avec la Macédoine, ça serait magnifique "

David Babunski (27 ans) et Dorian Babunski (25 ans) sont deux frères macédoniens. Le premier a été formé au Barça, le deuxième au Real Madrid, et les deux ont toujours dessiné leur carrière dans le sillage de l'autre. Plusieurs années après leur première ensemble en sélection jeune, sous la direction de Boban Babunski, leur père et légende du football macédonien, les deux frangins se sont de nouveau retrouvés sous une même tunique cet hiver, celle de Debrecen en Hongrie.

" C'était sympa pour notre famille : ils avaient chacun la possibilité de choisir Real ou Barça et de quand même faire plaisir à l'un de nous. " Dorian Babunski

C'était une expérience super sympa. Ce n'était pas seulement le premier match que l'on commençait ensemble, mais c'était aussi notre premier déplacement commun. On a fait le même trajet en bus, on a partagé la même chambre d'hôtel, il était monpour la première fois... C'était cool ! Mais ça nous rappelait aussi une situation très familière, parce qu'on a partagé notre chambre depuis que l'on est nés.C'était vraiment sympa, et un plaisir durant le match aussi.C'est quelque chose dont on a toujours rêvé. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on attendait désespérément. Le football nous a offert cette formidable opportunité de nous réunir à nouveau pour défendre le même maillot. On est surpris aussi d'une certaine façon, mais par le fait que l'on soit tous les deux joueurs professionnels.On a toujours des ambitions, on veut réussir ensemble, pas seulement en club, mais aussi en équipe nationale. Être ensemble aujourd'hui à Debrecen est un premier pas vers d'autres objectifs.On a joué l'un contre l'autre au Japon, on a joué ensemble une fois dans un match amical avec la Macédoine U21, et maintenant c'est la première fois que l'on joue ensemble en club. Et j'espère que l'on jouera ensemble avec la sélection.C'est une des plus grandes rivalités dans l'histoire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com