Les Françaises deuxièmes du relais Reuters • 05/12/2020 à 17:05







Les Françaises deuxièmes du relais par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulait le relais féminin de Kontiolahti en Finlande comptant pour la Coupe du Monde de Biathlon. Les Françaises nous ont offert une belle performance en terminant à la deuxième place derrière les Suédoises, presque intouchables aujourd'hui avec malgré tout seulement 9 secondes d'avance. Les quatre françaises Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz ont donc réussi à atteindre le podium après la deuxième place de Fabien Claude ce matin sur la poursuite homme. Les Allemandes qui complètent le podium ont terminé à environ 44 secondes des Françaises.