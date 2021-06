Les foils: cette innovation technologique révolutionne les compétitions de voile

Dernière évolution technologique majeure dans le monde de la voile, les foils modifient la physionomie des courses et obligent les skippers à adapter leur façon de naviguer crédit photo : Shutterstock

Apparus lors de l'édition 2014 de la Coupe de l'America, les foils s'imposent progressivement dans les courses à la voile : sur 33 bateaux à prendre le départ du dernier Vendée Globe, 19 en étaient équipés. Ils n'étaient que 7 lors de l'édition précédente, en 2016. Ces drôles d'appendices changent la physionomie des courses et obligent les skippers à adapter leur façon de naviguer.

Qu'est-ce que les foils?

Dernière innovation technologique majeure dans le monde de la voile, les foils sont des appendices en forme de moustaches, des sortes d'ailes en carbone positionnées de chaque côté du bateau. Elles peuvent atteindre 7 mètres d'envergure. Leur objectif est de stabiliser le voilier pour réduire le gîte, permettre aux voiles de capter plus de vent, et donc accroître la vitesse.

Les foils fonctionnent grâce au principe de portance (le même qui permet à un avion de décoller). À partir d'une certaine vitesse, le design du foil crée une dépression/surpression qui soulève une partie de la coque. Affranchi du frottement de l'eau, le bateau accélère et atteint des pointes de vitesse pouvant aller jusqu'à 38 nœuds (70 km/h), soit un gain de 20%. Plus le vent est fort, plus les foils portent et plus le bateau s'allège, gagne en vitesse et se soulève, donnant l'impression de voler au-dessus de l'eau.

Pourquoi les foils bouleversent les courses à la voile

En quelques années, les foils ont modifié en profondeur la physionomie des courses à la voile, à commencer par un gain de vitesse évident. En 2016, Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe sur son monocoque Banque Populaire VIII équipé de foils, avait amélioré le précédent record de près de 4 jours.

Lors de la dernière édition, les conditions climatiques difficiles n'ont pas permis aux voiliers à foils de réitérer l'exploit. Le principal inconvénient des foils est leur fragilité: face à une mer agitée ou des OFNI (Objets Flottants Non Identifiés), il est fréquent qu'ils se cassent. Les skippers doivent donc adapter leur façon de naviguer pour trouver le bon compromis entre performance et stabilité, et faire preuve de réactivité pour déployer ou rétracter les foils.

Une technologie complexe et coûteuse qui va être amenée à évoluer. Antoine Mermod, président de la classe Imoca (la catégorie de monocoques qui concourt lors du Vendée Globe) a d'ores et déjà annoncé que la réglementation allait évoluer pour limiter la taille des foils lors de la prochaine édition du tour du monde.

