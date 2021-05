Les féminines de Bordeaux, puissance trois et direction C1

Créée il y a à peine six ans, la section féminine des Girondins de Bordeaux est devenue la nouvelle hype française. Grâce à un projet séduisant, concrétisé par un ticket pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Coup gagnant

Rares sont les années qui ont été aussi plombantes, du côté de Bordeaux. Plan de licenciement, déroute sportive de l'équipe masculine à la lutte pour le maintien, désengagement récent de King Street... Le combo gagnant pour mettre les Girondins et leurs supporters KO. Pourtant, malgré le marasme actuel, une bonne nouvelle est venue redonner un peu de baume au cœur aux amoureux du club. Après la défaite du Paris FC face au PSG jeudi (2-3), l'équipe féminine est en effet assurée de disputer le premier tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine. Réunis au château du Haillan pour suivre le résultat de cette rencontre, joueuses et staff ont célébré cette première historique pour la section féminine., sourit Ève Périsset., appuie de son côté Ulrich Ramé, directeur technique du club.La performance mérite en effet d'être soulignée car il y a sept ans, la section féminine n'existait pas. Elle n'a vu le jour qu'à l'été 2015, après un rapprochement avec l'ES Blanquefort qui évoluait alors en D2. La mayonnaise prend très vite et dès la première saison, l'équipe valide sa montée dans l'élite. D'abord à la lutte pour le maintien lors de leur première en D1, les Girondines trouvent ensuite leur rythme grâce à l'apport de recrues étrangères et françaises (comme Claire Lavogez, Vivianne Asseyi ou encore Delphine Chatelin) rodées au plus haut niveau. Signe de son potentiel, l'équipe termine même déjà au pied du podium en 2019.Mais c'est véritablement lors des deux dernières saisons que le groupe bordelais révèle sa force. Sous l'impulsion de l'expérimenté Pedro Martínez Losa, recruté en 2019 après avoir entraîné Arsenal et un passage aux États-Unis, Bordeaux se façonne