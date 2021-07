"Les excuses de Griezmann et Dembélé ne sont pas sincères"

Déjà vue plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux, la vidéo d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé se moquant d'employés asiatiques a suscité une vive indignation. Et les excuses des deux joueurs ne semblent pas de nature à calmer la polémique, comme nous l'explique Flora Maïno, vice-présidente de l'Association des Jeunes Chinois de France, qui avait participé à populariser le mouvement "Stop Asian Hate" venu des Etats-Unis en France.



ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ -- nahidul ????????? (@duatleti) July 1, 2021

"J'ai ressenti une grande hypocrisie face à leurs communiqués. Si c'était pour s'excuser de cette manière, autant ne pas le faire..."

Cette vidéo a beaucoup tourné en interne, dans nos groupes Whatsapp de collectifs et d'associations de lutte contre le racisme anti-asiatique. La vidéo, qui provenait de Twitter, a forcément beaucoup circulé ce week-end dans nos groupes. Pour ma part, j'ai ressenti de la tristesse et de la lassitude liée à un comportement puéril. D'autres membres de notre association et d'autres collectifs ressentaient surtout de la colère et de l'indignation. Je dirais qu'on a reçu environ une dizaine de mails de plaintes sur notre adresse e-mail et une cinquantaine de messages privés sur les réseaux sociaux. Mais c'est sans compter les discussions animées dans nos groupes privés de militants.La vidéo volée de Dembélé montre son immaturité et le caractère complaisant de Griezmann n'aide pas... Cette vidéo relève plus de la bêtise qu'autre chose, mais elle a fait ressurgir toute une série d'événements Lire la suite de l'article sur SoFoot.com