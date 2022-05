Les enjeux de la dernière journée de championnat en Europe

Les dernières journées en Europe sont souvent synonymes d'enjeux en tous genres. De la lutte pour le titre à celle du maintien, en passant par les places continentales, tour d'horizon des quelques scénarios attendus.

Les têtes couronnées

Le premier duel haletant de cette fin de saison se déroule, évidemment, en Angleterre. Liverpool, que l'on pensait distancé après son nul à Tottenham (1-1) , a en effet refait son retard sur Manchester City, tenu à son tour en échec, par West Ham cette fois (2-2) . Séparées d'une unité (90 pour, 89 pour les), les deux formations vont donc s'offrir un ultime sprint à distance ce dimanche (17 heures) : Liverpool accueille Wolverhampton, et attendra que City trébuche devant Aston Villa. Desemmenés par les anciensSteven Gerard et Philippe Coutinho, comme un symbole.L'autre scénario terrible du week-end prendra place en Italie, où l'AC Milan et l'Inter se tirent la bourre depuis le coup d'envoi de la Serie A. Les rivaux milanais sont aujourd'hui distants de deux points : 83 côté, 81 côté. Unà vivre à distance donc, dimanche à 18 heures et pour lequel la Sampdoria (face à l'Inter) et Sassuolo (face à Milan) feront office d'arbitre.Belgrade en rouge ou en noir ? En Serbie, la lutte pour le titre fait effectivement rage entre l'Étoile rouge et le Partizan, à une journée de la fin. En ballotage favorable avec ses 97 points, ladevra impérativement s'imposer face à Voždovac pour empocher le pactole, au risque de voir les(95 unités) lui passer devant en cas de succès contre le Radnički Niš. Pas une mince à faire pour les deux géants, puisque Voždovac et Radnički se battent eux-mêmes pour un ultime ticket européen. En résumé : de la bagarre un peu partout. Rendez-vous samedi, à 18h30.