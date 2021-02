Les enfants d'Andrea Agnelli n'aiment pas le football

Le président de la Juventus souhaite "adapter le football aux habitudes des futurs supporters". Problème : ces nouveaux consommateurs n'aiment pas le football.

La lucidité d'Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l'ECA"J'ai cinq enfants d'age différent et je regarde leur comportement. Ils n'ont pas la patience

Andrea Agnelli tient à sades compétitions européennes. Le président de la Juventus et de l'Association européenne des clubs y tient même beaucoup. Et pour convaincre son monde, l'héritier a des arguments-massues, qu'il a une nouvelle fois exposés le 27 janvier dernier, lors de l'organisé par News Tank, unfrançais dont l'ambition est. Et surtout, à beaucoup. Pour convaincre le monde qu'une Superligue européenne va dans le fameux sens de l'histoire, Andrea Agnelli a décidé de le prendre par les sentiments., a commencé par interrogé le barbu.(...), a poursuivi l'homme visiblement féru de questions rhétoriques.. " Puis, pour enfoncer le clou, le dirigeant a fait entrer ses enfants (la fameuse), dans la danse.. "Traduction : les adolescents d'aujourd'hui s'intéressent uniquement aux grosses équipes, il faut donc mettre en place cette Superligue réunissant les clubs les plus puissants, qui proposera à chaque journée son lot deremplis de stars. Parce que c'est ce que veulent les jeunes qui vont bientôt être en âge de payer pour regarder du football. Et comme en plus ils ne peuvent pas se concentrer pendant 2 fois 45 minutes, il va falloir réfléchir à de nouveaux modes de consommation.