Les Endoumois de Bordeaux : deux minots aux Girondins

À l'été 1992, Rolland Courbis débarque à Bordeaux avec deux joueurs de l'US Endoume totalement inconnus du grand public, sur une idée d'Alain Afflelou. Une expérience dont Christophe Vecchioni et Michel Flos, 23 et 28 ans au moment des faits, se souviendront longtemps. Au contraire de beaucoup de supporters des Girondins.

Une idée d'Alain Afflelou

L'intersaison bordelaise est mouvementée, à l'aube de la saison 1992-1993. Le club qui a troqué le marine pour un rouge bordeaux fête sa remontée en première division en changeant presque tout. Alain Afflelou, alors à la tête du navire, décide de remplacer le valeureux Gernot Rohr par Rolland Courbis pour mener ses troupes. Côté joueurs, en plus de valeurs sûrs de France - Croci, Lucas, Guérit, Daniel – le lunetier fait venir le prometteur Zidane, les Brésiliens Valdeïr et Marcio Santos, ainsi que deux footballeurs venus du monde amateur auxquels pas grand monde ne prête attention : Christophe Vecchioni et Michel Flos, recrutés à l'US Endoume, un club de quartier de Marseille qui évolue alors en troisième division. Et que Courbis avait entraîné la saison précédente.L'instinct laisse naturellement penser que la venue à Bordeaux de deux novices à ce niveau doit tout à Rolland Courbis, leur entraîneur à Endoume, Marseillais comme eux. Et qui est particulièrement proche de la famille Vecchioni, comme il le confie :. Mais à l'écouter, le recrutement du latéral gauche qui a alors 23 ans, ainsi que celui de Michel Flos, milieu de 28 ans, ne sont pas de son fait. C'est Afflelou lui-même qui aurait eu l'idée.