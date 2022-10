Les écrans de fumée

La bataille des " grands écrans " a commencé. Nombre de mairies, parmi les plus importantes encore dirigées par la gauche (Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux...) ont décidé de s'en passer et de ne pas non plus organiser de fan zone. Cette démarche assez opportuniste a permis en retour de resserrer les rangs des inconditionnels du " foot seul ". Preuve, après la polémique du barbecue, de l'immense capacité de notre pays à se perdre en fausses polémiques plutôt que d'aborder le fond.

La décision de Paris de ne pas installer d'écran géant pour la Coupe du monde au Qatar, privant la capitale d'une potentielle communion populaire autour des Bleus, a provoqué en retour une série de remarques vengeresses et de tweets vicieux. Pierre Rabadan, adjoint chargé du sport, avait justifié ce choix sans détour :Les trolls ont de leur coté ressorti avec gourmandise toutes les photos attestant de la compromission d'Anne Hidalgo avec l'émirat. Si la ville n'a pas vendu le PSG à QSI, elle engrange tout de même à la marge des retombées financières, sans compter les investissements des pays du Golfe dans la Ville Lumière. Comme toujours, la question de la cohérence est dégainée par les partisans de la ligne dominante, de la FFF aux journalistes accrédités : "Il faut bien y aller maintenant". Pourquoi "éteindre" l'image et le son pour le Qatar et pas la Russie par exemple ? Les Jeux Olympiques de Paris laisseront d'ailleurs eux aussi une empreinte carbone...Effectivement, ces micro-engagements municipaux - ô combien médiatiques - interrogent un camp politique, en gros la gauche dite de gouvernement (PS ou EELV). L'occasion de lui rappeler que François Hollande avait négocié les ventes de rafales au Qatar sur fond de flirt diplomatico-sportif lors des grands événements qu'organisait déjà l'émirat (championnat du monde masculin de handball en 2015). Enfin, les villes en question ont eu des années pour se positionner, alerter, mobiliser à ce sujet leurs administrés. Finalement le seul argument valable s'avère finalement le coût, pécunier et écologique, de ces dispositifs en plein air, en cette période de crise économique et énergétique. Quand on baisse la température Lire la suite de l'article sur SoFoot.com