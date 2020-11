Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Les écarts se resserrent par Samuel Messberg (iDalgo) Après 10 jours de course sur le Vendée Globe rien est encore joué et fort est celui qui trouvera le vainqueur de ce tour du monde. Les sept bateaux qui sont en tête ont déjà dépassé l'Equateur et c'est toujours le Britannique Alex Thomson aux commandes de son "Hugo Boss" qui est en tête. Mais l'écart se réduit avec son dauphin Thomas Ruyant, skippeur du "LinkedOut", qui ne compte maintenant plus que 22 milles de retard alors qu'il en avait 61 hier. En troisième position on retrouve Charles Dalin ("Apivia") à 51 milles de la tête. Le Français Jérémie Beyou et son "Charal", contraints de repasser par les Sables d'Olonne et repartis mardi, pointent à 2908 milles d'Alex Thomson.