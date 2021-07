Les dix (mauvaises) idées que n'a pas encore eu la FIFA

La rumeur de nouvelles règles à l'étude par la FIFA a fait le bonheur ou le malheur de notre week-end. Rien de surprenant, depuis un bout de temps, les boss du foot mondial ne manquent pas d'imagination pour rendre plus " attractif " leur produit d'appel. Et le pire est certainement devant nous...

1. Les tirs aux buts en deux temps

2. Le carton noir

3.

Il aura suffi d'un banal tournoi U19, la Future Cup entre Bruges, l'AZ Alkmaar, le PSV Eindhoven et le RB Leipzig, où furent testées quelques " nouvelles règles " (match de 2x30 minutes, sortie 5 mn sur carton jaune...) pour qu'un vent de panique souffle sur les réseaux sociaux. L'angoisse ne provenait pas du principe de modifier les sacro-saintes lois du jeu de l'international Board, tant existe déjà des formes diverses et variées de ce jeu (du foot à 7 auto-arbitré au walking foot). S'il y avait matière à s'alarmer ici, c'est qu'on connaît le peu de respect de l'actuelle multinationale du ballon rond pour la culture foot. Par ailleurs, depuis notamment l'offensive de la superligue (dans laquelle la FIFA a occupé un rôle plutôt trouble), la petite mélodie du sport "" (et leur consommation numérique) , se fait de plus en plus entêtante. Toutefois, le champ des possibles reste largement ouvert. Voici dix idées que n'a pas encore eu la FIFA.Lors de l'Euro, les séances de tirs aux buts sont devenus quasiment incontournables. Qui nous prémunira qu'un rond de cuir dans son bureau suisse, après une belle session sur FIFA 21, ne se croit autorisé d'imposer une manière " originale " de les effectuer. Bref, qu'il sera possible pour le tireur de reprendre le ballon si le gardien ne parvient pas à le renvoyer hors de la surface ? Cela pourrait même donner une belle côte pour les paris en ligne.On évoque de plus en plus le fameux carton blanc, qui consisterait a sortir temporairement un joueur sans l'exclure définitivement (qui existe déjà par exemple en FSGT). Mais quid du carton noir, à la manière d'une insupportable arme secrète de Koh Lanta, qui exclurait à vie un contrevenant pour une faute grave ou une insulte raciste ? Au point où nous en sommes de l'arbitrage avec la VAR...