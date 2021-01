Les différentes formes de yoga

Avec 2,5 millions de participants, le yoga était déjà à la mode en France avant la crise sanitaire. crédit photo : fizkes/Shutterstock / fizkes

Avec 2,5 millions de participants, le yoga était déjà à la mode en France avant la crise sanitaire. Le confinement l'a propulsé en tête de classement des activités exercées régulièrement. Facile à pratiquer dans un petit espace, le yoga est la discipline idéale à faire à distance grâce à YouTube ou Zoom. En attendant la réouverture des studios, faisons le point sur ce sport bénéfique à la fois au corps et au mental.

Tous les styles sont dans la nature du yoga

En Inde, le yoga est une pratique ascétique supposant maîtrise, abstinence et effort. En Occident, il a un peu perdu ces dimensions pour devenir un sport permettant d'étirer les muscles et de se faire un corps de danseur. Il y a un style de yoga pour chaque personne. Dynamique, postural ou de détente profonde, il permet à tous les d'élèves de trouver sa pratique. En France, le plus connu est le «Hata Yoga» demandant un enchaînement de postures (asana). Posture du «Cobra», du «Chien tête en bas», de l'«Arc» ou de la «Libération des vents», chaque asana doit être tenu au moins trois minutes, tout en respirant profondément.

Le «Jivamukti» est un yoga dynamique, en musique avec une partie spirituelle sur un thème précis changeant tous les mois. Ce thème est le même pour tous les enseignants de ce style dans le monde entier. Le «Yin» est un yoga doux de détente profonde dont on sort relaxé et bien dans sa peau. Évidemment, les occidentaux ont apporté leur grain de sel aux techniques ancestrales.

Si vous voulez être au top de la mode, il faut pratiquer le «Yoga Bikram» dans une salle chauffée à 40 degrés ou le «Snowga» dans la neige. En Allemagne et Aux États Unis, le «Bieryoga» connaît un succès énorme. Il s'agit de boire de la bière et de jouer avec les bouteilles pendant les exercices.

Yoga: où et comment s'exercer?

Les séances de yoga se pratiquent généralement en petits groupes sur des tapis de sol, une fois par semaine minimum. Si les salles de sport proposent des cours, il existe aussi des studios dédiés à la pratique. On y trouve des professeurs spécialisés dans les différents styles. Un véritable travail sur-mesure se pratique dans ces temples du yoga. Chaque élève y est connu, encouragé et guidé. Les pratiquants aiment se retrouver dans ces lieux à l'ambiance zen où tout est fait pour leur bien-être.

On est bien loin de l'ambiance des salles de fitness. Ici, on laisse la frime au vestiaire et on part à la recherche de son moi profond. L'important n'est pas la performance, mais bel et bien le dépassement de soi. Avec la fermeture imposée aux salles de sport, les studios et les professeurs se sont adaptés et proposent des cours par vidéo. Beaucoup d'élèves se sont mis à la pratique en s'initiant sur YouTube, puis en choisissant de s'inscrire à un cours payant.

Les plateformes pour pratiquer chez soi

Pour s'exercer en toute convivialité en attendant la réouverture des studios, voici quelques adresses où l'on est sûr de trouver son bonheur. Sur MyQee.fr, on propose plus de 300 vidéos en ligne réalisées avec une quarantaine de professeurs certifiés. Le choix est vaste et inclut des yogas dynamiques et doux et des programmes thématisés.

Chez Beyoga, un studio situé dans le 14ème arrondissement de Paris, on a su aussi s'adapter et proposer des cours adaptés à tous. Les cours dispensés par Rajhas Sridharan connaissent un grand succès de par leur haut niveau, à la fois physique et spirituel. Les studios Tigre Yoga Club ont mis en place un accompagnement à la maison, avec un planning quotidien de cours live destinés aux abonnés et aux novices. Ils peuvent ainsi y retrouver toutes les disciplines dispensées en temps normal au studio parisien.

Depuis 2014, Claire Gautier a mis en place Getyogi.fr, un site s'adressant aux particuliers et aux entreprises. Il permet de suivre des cours au bureau comme chez soi. Depuis mars 2020, le site a mis les bouchées doubles avec son parcours thématique («J'ai mal au dos», «Je suis angoissé» ou «Je suis en colère») qui connaît un véritable succès. En attendant de reprendre une inscription en présentiel, ces cours permettent de ne rien perdre de ses acquis. Il faut compter entre 10 et 15 euros la séance d'une heure et demie.