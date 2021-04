Les deux Irlandes face à l'épineuse question du championnat unifié

Regrouper des championnats d'envergure limitée pour pouvoir lutter. L'idée fait son chemin en Belgique et aux Pays-Bas, mais pas seulement : le projet d'une "All-Island League" est aussi sur la table en Irlande et en Irlande du Nord. Si les médias locaux ont récemment rapporté des avancées encourageantes, le sujet reste sensible compte tenu du passif local, l'ombre des Troubles planant encore au-dessus de l'île. Et en ravivant les divisions, le Brexit n'a rien arrangé.

L'union fait la force, et elle devient d'autant plus nécessaire quand le voisin dispose d'une puissance de frappe incomparable. La Belgique l'a bien compris en se positionnant en faveur d'une BeNe League, qui rassemblerait des clubs de la Pro League belge et de l'Eredivisie néerlandaise. Une manière de constituer un championnat plus compétitif, et ainsi plus à même de rivaliser avec les grandes écuries (anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes et françaises). L'idée a aussi fait son chemin de l'autre côté de la mer d'Irlande, où la SSE Airtricity League et la Danske Bank Premiership ne pèsent pas bien lourd. Aucun club irlandais ou nord-irlandais n'a par exemple atteint la phase de poules de la Ligue des champions, depuis le changement de formule de la compétition en 2003-2004. Dundalk s'en était approché en 2016, mais avait chuté sur la dernière haie en se faisant éliminer lors des barrages par le Legia Varsovie. En Ligue Europa, c'est légèrement mieux. Mais pas fameux, les présences en phase de poules de C3 restant rares et peu glorieuses.Zéro pointé pour Dundalk cette saison (avec Arsenal, Molde et le Rapid Vienne comme adversaires). Idem pour Shamrock lors de l'exercice 2011-2012 face au PAOK, au Rubin Kazan et à Tottenham. En 2016-2017, Dundalk avait glané quatre points... mais encore fini bon dernier derrière le Zénith Saint-Pétersbourg, Alkmaar et le Maccabi Tel-Aviv. Résultat : l'Irlande pointe à la 37place du coefficient UEFA (derrière le Luxembourg ou la Bosnie-Herzégovine), tandis que sa voisine du Nord pointe au 42rang., pointe Kieran Lucid, membre du groupe de travail qui a planché sur la refonte du système local.