Les députés Juanico et Roussel : "L'échec de Mediapro, c'est une responsabilité partagée"

Les députés Régis Juanico (Génération.s) et Cédric Roussel (LREM) viennent de remettre à l'Assemblée nationale les conclusions de leur mission parlementaire sur les droits télé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont des propositions. Pour eux, il faut à tout prix éviter un nouveau Mediapro, fâcheux épisode qui était pourtant prévisible.

Nous avons auditionné plus de 150 personnes, nous avons pu avoir tout le monde, toutes celles et ceux que nous voulions, tous les clubs, tous les dirigeants, tous les représentants. Tout le monde a joué le jeu, à de très rares exceptions. De cette mission, nous avons pu en tirer un rapport complet visant, à la fois, à faire la lumière sur l'affaire Mediapro mais aussi à trouver des solutions pour réinventer le processus des appels d'offres et assurer au financement du sport une pérennité et une solidarité. On l'oublie trop souvent mais l'échec de Mediapro a considérablement altéré le secteur amateur, à travers le financement de l'Agence nationale du sport. Trouver des solutions spécifiquement dans le cadre des droits TV c'était aussi protéger et soutenir toute la diversité et l'hétérogénéité du sport.C'était un réel enjeu, après le cataclysme de 2020. Il fallait retracer toute l'histoire et comprendre comment cela était arrivé, pour que ça ne se reproduise jamais. Au départ, j'avais souhaité l'organisation d'une commission parlementaire mais cela n'a malheureusement pas pu se faire. Nous avons donc fait cette mission parlementaire et le rapport qui s'en est dégagé a été chaleureusement applaudi par l'ensemble des parlementaires. Des propositions ont été faites et elles vont à présent circuler. J'espère qu'un débat sera lancé et que l'on va pouvoir posément discuter des réformes à apporter pour qu'une telle situation ne se répète pas. C'était tout le but de cette mission.

