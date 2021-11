Les déplacements des clubs et l'écologie, en mode diesel

Dix minutes. C'est le temps qu'a duré le vol de Manchester United pour se rendre à Leicester le mois dernier. Mais pourquoi donc ce choix ? Les clubs considèrent-ils vraiment l'aspect écologique quand il s'agit de se déplacer ? Entre la prédominance de l'avion et le recours à des bus qui voyagent souvent à vide, simplement pour transporter l'équipe de l'hôtel au stade, le football est encore loin de passer au vert.

Garder les pieds sur terre

Une COP pour garder le cap. Ses conséquences concrètes se feront certainement attendre, mais la COP26 a au moins eu le mérite de rappeler à tout le monde que l'écologie n'était plus une option. La FIFA a surfé sur la vague en annonçant sa stratégie pour le climat, avec l'objectif de réduire ses émissions de moitié d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Et les clubs dans tout ça ? Des initiatives émergent, ici ou là, avec une cohérence discutable. Selon le dernier inventaire réalisé par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), 29% des émissions de gaz à effet de serre étaient liés aux transports en 2020. D'où la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps, encore plus dans ce secteur. Ce qui n'est pas forcément encore le cas.Parmi les aberrations récentes, le choix du Paris Saint-Germain de prendre l'avion pour se rendre à Lens à l'occasion du dernier Trophée des champions. Une polémique à laquelle le club de la capitale avait répondu en expliquant que. Certes, mais la justification n'est pas vraiment recevable quand il faut à peine plus d'une heure de TGV pour réaliser la liaison. Empreinte carbone du trajet : 0,4 kilo de CO2 par personne. Autrement dit, rien du tout à côté des émissions d'un trajet aérien. Football Écologie France essaie de faire évoluer les mentalités et échange régulièrement avec les clubs., indique le président de l'association, Antoine Miche.L'association trouve des interlocuteurs en charge de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou travaillant dans la fondation du club.