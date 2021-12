Les curiosités statistiques de phase de poules de C1

Via le prisme du résultat, de la tactique ou de la technique, les manières de suivre et d'analyser le foot ne manquent pas. Aujourd'hui, on dissèque la phase de poules de Ligue des champions avec des statistiques marrantes, symboliques, un peu folles et parfois complètement loufoques. Calculatrice et boulier non autorisés.

Marquer en une touche, c'est bien. Marquer en ayant touché le ballon une seule fois, c'est encore mieux. Face aux Young Boys, Luis Muriel entre pour l'Atalanta à la 87minute. En l'espace de vingt secondes, il a pris un brin de pelouse comme le veut la tradition, couru rejoindre ses copains, s'est saisi du ballon pour tirer le coup franc, et l'a foutu au fond. Même Jack Bauer n'aurait pas osé.L'exploit est passé sous le tapis à cause de (ou grâce à, c'est selon) la première place lilloise, mais le RB Salzbourg a réussi là où tous les clubs autrichiens avaient échoué auparavant : se qualifier pour les huitièmes de Ligue des champions. Une première réalisée avec une équipe de poupons : 23,2 ans de moyenne âge (deux ans de moins que quiconque), huit joueurs de 20 ans ou moins et seulement deux à plus de 24 ans.CR7 a carburé pendant cette phase de poules avec six buts pour Manchester United. En revanche, cet égoïste n'a pas jugé bon d'offrir ne serait-ce qu'une passe décisive. Au contraire de Cristiano, le Brésilien du Sheriff Tiraspol, auteur de trois galettes.Qu'il ait une barbe bien taillée ou des cheveux longs coiffés à l'huile de friture, Lionel Messi est le cœur du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com