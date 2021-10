Les curiosités statistiques de la première partie de Ligue 1

Via le prisme du résultat, de la tactique ou de la technique, les manières de suivre et d'analyser le foot ne manquent pas. Aujourd'hui, on dissèque les neuf premières journées de Ligue 1 dans le rétro avec des statistiques marrantes, symboliques, un peu folles et parfois complètement loufoques. Promis, pas besoin du Bac S pour lire ce qui va suivre.

Pas sûr que Clermont savait qu'en recrutant le Kosovar, il mettait en fait le grappin sur Lucky Luke. C'est bien simple, l'attaquant a un ratio parfait : quatre tirs cadrés, quatre buts. Mention honorable à Mauro Icardi, Fabien Centonze, Ander Herrera, Hugo Ekitike (3/3), Hicham Boudaoui, Jean Onana, Julian Draxler, Andrei Girotto et Florent Mollet (2/2).Après avoir marqué les esprits à Montpellier, Laborde s'est taillé direction Rennes où la greffe a tout de suite pris. Cette saison, il a donc mis trois buts dans deux clubs différents en Ligue 1. Une performance qu'on avait plus vue depuis Mathieu Duhamel en 2015.En fait, il n'en a même pas tenté un seul en sept matchs avec Lens. Évidemment une première pour le milieu aux dix-sept cartons rouges en carrière. Il faut se reprendre, Yannick.Il ne s'attache à aucune couleur, aucun écusson, aucun supporter, et c'est ce qui le rend aussi dangereux. Depuis le début de la saison, il a planté 11 fois contre huit victimes différentes, même s'il semble avoir ses petits chouchous (deux buts contre Brest, Lyon et Metz). Un total qui place la France devant les autres pays européens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com