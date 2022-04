Les curiosités du tirage au sort de la Coupe du monde 2022

Paulo Bento qui retrouve le Portugal, Luis Suárez qui croise à nouveau la route du Ghana, un Iran-États-Unis électrique, un duel Lionel Messi-Robert Lewandowski, une Belgique divisée, ce tirage au sort de la Coupe du monde 2022 regorge d'histoires. En voici quelques unes.

Paulo Bento, au bon souvenir du Portugal

Luis Suárez, la main tendue

États-Unis-Iran, alerte maximale

Les caméras de la FIFA ne se sont pas trompées. Dès que le papier de la Corée du Sud a été tiré, la caméra a fixé une personne présente dans le "public" du Centre des expositions de Doha : Paulo Bento. Car ce tirage est forcément particulier pour le sélectionneur des Guerriers Taeguk qui retrouvera donc le Portugal. Un pays pour lequel il a été international à 25 reprises mais surtout un pays qu'il a dirigé durant quatre ans entre 2010 et 2014, juste avant de laisser la main à Fernando Santos. Pour un bilan mitigé avec un Euro perdu en demi-finale aux tirs au but contre l'Espagne et un Mondial Brésilien stoppé dès la phase de groupe. D'ailleurs, le Portugal était déjà avec le Ghana dans cette édition 2014. Du côté du pays de Cristiano Ronaldo, la Corée du Sud rappelle surtout au mauvais souvenir de la Coupe du monde 2002 où le Portugal s'était fait éliminer en poules après une défaite lors de la dernière journée face aux Coréens. Ironie du sort, ce Corée du Sud-Portugal de 2022 est encore programmé en troisième match. Histoire d'ajouter encore un peu plus de tension à cette rencontre.Décidément, ce groupe H est celui des retrouvailles. Pendant que le Portugal et la Corée du Sud s'affronteront lors de l'ultime journée, les deux autres équipes de la poule aussi se battront pour une place qualificative. Et forcément les regards seront tournés vers une seule personne : Luis Suárez. Un homme qui a brisé les rêves du Ghana en quart de finale du Mondial 2010 en repoussant de la main une tête de Dominic Adiyiah qui filait au but, avant que Asamoah Gyan ne manque son penalty dans les ultimes secondes de la prolongation. Éliminé aux tirs au but dans la foulée, le Ghana n'a toujours pas digéré cette défaite qui aurait permis à une équipe africaine d'atteindre pour la première fois le dernier carré d'un Mondial. 12 ans plus tard, et alors qu'il dispute sa dernière Coupe du monde, Luis Suárez compte bien à nouveau faire pleurer le Ghana. Avec ses pieds, sa main ou même ses dents si besoin.