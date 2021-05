Les concours d'éloquence s'invitent dans les centres de formation

Concours d'éloquence et centre de formation, ce sont a priori deux mots qui n'ont pas grand chose à faire ensemble. Et pourtant, depuis deux ans maintenant, plusieurs clubs français font défiler leur U16 au pupitre pour pratiquer l'art de la plaidoirie, façon Camélia Jordana dans Le Brio. Dans quel but ? Les réponses sont multiples, et parfois surprenantes.



Quatre précurseurs freinés par le Covid

"On visait une dizaine de clubs, c'est le bon nombre. En cas de

C'est bien connu, les footballeurs ne savent pas parler, à de rares exceptions près. C'est en tout cas ce que pense une partie de la société, réfugiée derrière des clichés qui ont la peau dure. Car dans les faits, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, les joueurs ont des choses à dire, et savent le faire avec la manière. La preuve dans les centres de formation où, depuis deux ans, des concours d'éloquence sont organisés en partenariat avec la LFP. De quoi faire des joueurs de meilleurs communicants, mais pas que : "", affirme Mohamed Slim, président de l'association Prométhée Education qui pilote le dispositif. Exagère-t-il ? Pas vraiment.Pour commencer, de quel esprit sort cette idée pas si folle ? D'une coopération entre la Fondaction du Football, un fond de dotation créé en 2008 par la FFF qui déploie des programmes d'action dans les centres de formation, et de Prométhée Education, association qui promeut l'égalité des chances, notamment à l'école. "", détaille Guillaume Naslin, délégué général du Fondaction. Dès la saison 2019-2020, une phase expérimentale est lancée dans 4 clubs moteurs : le PSG, Lyon, Marseille, et Saint-Etienne. La mayonnaise prend, même si le Covid stoppe tout, comme partout. "", apprécie Naslin. Et aussi de transposer le concours à quatre clubs de D1 Arkema dès la reprise.