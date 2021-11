Les combo huiles végétales / huiles essentielles pour préserver sa peau du froid

Le froid est loin d'être un allié pour la peau ! Entre la sécheresse, les tiraillements, les rougeurs et les squames, difficile de garder un teint frais et une bonne mine tout au long de la journée. Si l'aromathérapie et plus particulièrement les huiles essentielles sont réputées pour leurs mille et une vertus et contiennent en moyenne de 50 à 300 principes actifs, elles ont aussi toute leur place en cosmétique. Plus besoin de ruser avec du maquillage pour cacher ses petites imperfections. En les choisissant selon votre type de peau et en les utilisant en synergie avec des huiles végétales, vous pouvez bénéficier de produits de beauté à moindre coût, mais redoutablement efficaces.

Une synergie pour les peaux sèches

Réputée pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes, l'huile essentielle de lavande vraie convient particulièrement aux peaux sensibles et aux peaux abîmées. Elle permet de lutter contre les gerçures et les crevasses, tout en ayant des bienfaits contre les insomnies et le stress. Associée à l'huile essentielle de camomille ou de géranium rosat, elle est le remède parfait contre les tiraillements et la sensation de brûlure liée au froid. Quelques gouttes suffisent pour redynamiser votre peau. Il suffit de les mélanger à une huile végétale que vous aurez pris de choisir selon votre type de peau. L'huile d'amande douce et l'huile végétale d'avocat sont particulièrement préconisées pour les peaux sèches. Elles les adoucissent, l'assouplissent et la réparent en profondeur tout en prévenant l'apparition de squames. Si vous voulez profiter en plus de bienfaits anti-âge, pensez à l'huile de bourrache réputée pour redonner de l'élasticité à la peau. En appliquant ce mélange quotidiennement en guise de crème de nuit, vous constaterez rapidement des effets. Votre peau sera nourrie en profondeur et apte à faire face aux agressions extérieures.

Un remède naturel contre le teint terne

En hiver, entre le froid et la pollution, notre teint a tendance à ternir. Les marques de fatigue comme les poches sous les yeux, les cernes et les ridules deviennent plus visibles. Les huiles essentielles sont aussi efficaces pour raviver la peau et diminuer les petites imperfections. L'huile essentielle d'helichrysum par exemple, permet d'atténuer les rougeurs et les couperoses tout en raffermissant la peau. En synergie avec l'huile végétale de calophyllum, redoutable contre les cernes, elle peut être appliquée sur le visage en massage circulaire pour bien amorcer la journée. Si votre peau reflète le manque de lumière, optez pour l'huile essentielle de citron associée à l'huile de carotte qui regorge de bêta carotène et de vitamines. Vous pouvez aussi profiter de la synergie avec l'huile végétale de tomate, particulièrement riche en caroténoïdes et en antioxydants.

Quelles huiles essentielles pour purifier sa peau ?

Face au froid, les effets des toxines assimilées par l'organisme sont aussi plus visibles en hiver. Les bains de vapeur sont précieux pour tous les types de peaux et peuvent même faire des merveilles pour les peaux grasses. En ouvrant les pores, les impuretés et les fameux points noirs sont plus facilement éliminés. Un bain de valeur a aussi l'avantage de faciliter la pénétration des produits, à condition de ne pas le faire avant d'aller à l'extérieur sous peine de rendre votre peau plus vulnérable au froid et à la pollution. Pour maximiser ses effets, il vous suffit d'ajouter quelques huiles essentielles dans le bol d'eau chaude.

Si vous avez la peau grasse ou mixte, l'huile essentielle d'arbre à thé mélangée à de l'huile de citron ou du romarin est le remède qu'il vous faut. Les peaux sèches et sensibles peuvent se tourner vers le néroli, réputé pour ses effets régénérants ou vers le bois de rose, riche en linalol. Quant aux peaux matures, une synergie d'huile essentielle de carotte, de myrrhe ou d'ylang-ylang vous donnera pleine satisfaction. Attention à ne pas dépasser plus de 20 gouttes pour un demi-litre d'eau, diluez toujours les huiles essentielles avec les huiles végétales pour prévenir tout risque d'accident tout en profitant de davantage de bienfaits, et placez-vous à distance raisonnable du bol, si vous ne voulez pas accentuer vos rougeurs !

Et pour la santé des lèvres

Outre la peau du visage, les lèvres sont certainement la zone du corps la plus exposée au froid. Comme elles n'ont presque pas de film hydrolipidique, il faut les chouchouter d'autant plus. Elles sont plus sensibles à la sécheresse, à la déshydratation et peuvent se desquamer. Optez pour une huile végétale riche en acides gras et en vitamine E comme l'huile d'argan, la noix de macadamia, l'amande douce ou encore la gerbe de blé. Ensuite, tout dépend de l'effet souhaité. Pour des vertus hydratantes, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle bigarade. Si vous êtes à la recherche d'un véritable remède réparateur, pensez à la ciste ladanifère qui d'ailleurs est excellente en synergie avec la lavande vraie. Et pour les gerçures et les crevasses, la camomille noble saura faire la différence. Il vous suffit ensuite d'ajouter le mélange dans 50 g de beurre de karité fondu pour profiter d'un baume à lèvre maison, 100 % naturel, mais surtout efficace contre les agressions extérieures.