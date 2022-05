information fournie par So Foot • 29/05/2022 à 06:00

Les clés du barrage retour entre Saint-Étienne et Auxerre

Présence de la VAR, but à l'extérieur, invincibilité d'Auxerre contre Saint-Étienne depuis dix matchs, réussite de Pascal Dupraz dans les missions maintien et de Jean-Marc Furlan dans les objectifs montée, Harold Moukoudi chat noir des Verts, fatigue de l'AJA... Après la finale de Ligue des champions, c'est le barrage de Ligue 1 qui pourrait se jouer sur des détails.

Surprise : la VAR + la règle du but à l'extérieur sont de la partie !

La fatigue, maillon faible de l'AJA

Décidément, tout est fait pour désorienter l'équipe de Ligue 2 qui compte s'élever d'un niveau, au profit de celle de Ligue 1 qui souhaite sauver sa peau. C'est ce que les supporters d'Auxerre pourront avancer comme excuse, si le barrage ne tourne pas en faveur de leur club. Car après un play-off gagné face à Sochaux, les lois changent : la VAR fait son entrée, comme la règle du but à l'extérieur (qui ne pouvait de toute façon pas s'appliquer lors des oppositions entre deuxièmes divisions, lesquelles se disputaient sur un seul match).Dès lors, la donne n'est pas la même dans la tête comme dans le potentiel résultat : après le 1-1 de l'aller, l'AJA sera éliminée lorsque le coup d'envoi sera donné sur la pelouse de Saint-Étienne. Et ce, jusqu'à ce que les visiteurs prennent l'avantage ou égalisent. De leur côté, les Verts peuvent donc attendre l'adversaire "sereinement" et piquer en contre. Attention tout de même à ne pas trop subir au sein de sa propre surface de réparation, les caméras veillant à toute éventuelle faute de main ou autres. Avec l'assistance vidéo au tour précédent, les Sochaliens auraient d'ailleurs pu craquer bien avant la séance de pénos.Ils ne s'avouent pas encore épuisés, mais ils le seront à coup sûr ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com