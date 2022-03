Les clés de la qualif pour Lyon et Monaco

Une défaite 0-2 pour Monaco ; une victoire 1-0 pour Lyon. La semaine dernière, les deux derniers clubs français engagés en Ligue Europa ne sont pas rentrés de leur voyage au Portugal avec les mêmes valises. Mais rien n'est joué pour le retour, à l'heure de retrouver respectivement Braga et Porto. Alors comment passer ces obstacles ? Mode d'emploi garanti sans mot en suédois.

Attaquer le match pied au plancher

Mieux gérer les espaces

win or win.. Julio Velázquez, entraîneur espagnol au passeport bien rempli et expert du championnat portugais, n'est pas du genre à jouer la montre. Même si le contexte est différent pour l'OL vainqueur 1-0 au match aller, tout va se jouer dans les premières secondes. C'est sans doute à ce moment-là que le match s'est perdu contre Rennes, et c'est ici qu'il s'est gagné contre Porto, à l'image de Lucas Paquetá, qui tentait une virgule avant de se prendre Pepe en pleine arcade sourcilière. En Ligue 1, l'OL a encaissé huit buts dans les vingt premières minutes, autant qu'en a marqué Porto sur la même séquence. D'ailleurs, le match où les Lyonnais ont été le plus malmenés en C3 était à Prague, quand le Sparta menait 2-0 après 19 minutes. Velázquez prévient :Il suffit de regarder les positions moyennes des joueurs de Lyon et Monaco pour se rendre compte d'un certain déséquilibre. Là où la charnière monégasque est plutôt disciplinée, Thiago Mendes s'aventure parfois en terrain glissant. Comme contre Rennes, où il n'a cessé de monter sur Gaëtan Laborde, laissant Castello Lukeba seul. Une situation à éviter le plus possible selon Julio Velázquez, pour qui les Portistes sont. En Principauté, c'est plutôt le reste de l'organisation qui est à simplifier. À Braga, Caio Henrique montait très haut dans son couloir gauche, sans être compensé derrière lui, Tchouaméni et Matazo ayant plutôt des rôles axiaux. Et devant, même bazar : anormalement haut, Jean Lucas assurait le soutien de Wissam Ben Yedder à côté d'un Kevin Volland qui…