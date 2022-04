Les cinq hommes du titre du PSG

Huitième sacre en dix saisons pour le Paris Saint-Germain version QSI qui n'a pas vraiment brillé par son collectif cette année. Malgré tout, le club de la capitale peut remercier un joueur qui a endossé plusieurs casquettes depuis le mois d'août : Kylian Mbappé, évidemment.

Kylian Mbappé : le buteur

Kylian Mbappé : le passeur

Kylian Mbappé : le dribbleur

L'évidence. Si Kylian Mbappé a pu se montrer maladroit et a même traversé une légère période de doute au début de l'automne (quatre matchs consécutifs sans le moindre but en Ligue 1), l'international français n'en demeure pas moins le meilleur buteur du championnat. Qu'il soit aligné à gauche ou dans l'axe, le Bondynois, parfois critiqué pour son manque de réalisme ces dernières saisons, s'est transformé en une redoutable machine à marquer cette année, aussi bien sur la scène continentale que dans l'Hexagone. Avec ses 22 pions inscrits cette saison, le champion du monde 2018 comptabilise désormais 129 réalisations en championnat à seulement 23 ans.En plus d'être un buteur incroyablement efficace, Kylian Mbappé s'est mué cette saison en un passeur hors pair. Habile balle aux pieds, le Parisien a sans doute voulu permettre à quelques-uns de ses coéquipiers, plus maladroits que lui, d'inscrire un pion ou deux. Mission réussie puisqu'en plus d'être le premier artilleur de l'Hexagone, il en est aussi le meilleur passeur, n'en déplaise aux aficionados de Benjamin Bourigeaud. Avec 14 passes décisives au compteur, Mbappé semble bien parti pour inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de la Ligue 1 en devenant tout simplement le premier joueur à cumuler les titres de meilleur buteur et meilleur passeur sur la même saison. Tout simplement colossal.S'il ne cesse de dribbler les médias chaque semaine afin de ne pas évoquer ouvertement son futur, Kylian Mbappé traumatise également les défenseurs adverses. Extrêmement rapide, le joueur du PSG n'est pas en reste au niveau des dribbles puisqu'il figure là aussi… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com