Les cinq hommes du titre du LOSC

Dix ans après son doublé historique, le LOSC a réussi l'exploit quasiment impossible : renverser l'hégémonie parisienne en L1. Résultat : les Dogues retrouvent les sommets du football français et décrochent un quatrième titre de champion après ceux de 1946, 1954 et 2011. Un sacre qui porte le sceau de Christophe Galtier, bien sûr, mais pas que.

Christophe Galtier

Mike Maignan

21 - Mike Maignan a gardé sa cage inviolée à 21 reprises en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé parmi les gardiens des 5 grands championnats. Postulant ? #listedes26 @mmseize pic.twitter.com/l7A8Fi8ga4 --

Le titre de 2011, c'était celui de Rudi Garcia et Eden Hazard. Celui de 2021, c'est incontestablement celui de Christophe Galtier. Car en dehors de Burak Y?lmaz, aucune individualité ne ressort autant de la meute des Dogues que le mâle dominant Galtier. À 54 ans, le Marseillais de naissance (se) régale depuis qu'il a maintenu Lille en catastrophe en 2017-2018. Deuxième en 2019, quatrième en l'an Covid et champion l'an Covid II : Galtier a fait de son groupe une machine à gagner. En plus de cela, il y a joint la manière avec des Dogues aussi chatoyants que complets, capables de mordre l'adversaire sur tous les registres. Le tout en gérant parfaitement un effectif très dense, avec un staff international autour de lui et sans jamais perdre son sourire ni sa franchise. Déjà meilleur entraîneur de L1 en 2013 et 2019, Galtier est l'homme fort du quatrième sacre lillois. La preuve, son nom circule un peu partout en Europe. Et qu'il s'appelle Laurent Blanc, Lucien Favre, Thiago Motta ou Sabri Lamouchi, on souhaite bonne chance à son successeur en cas de départ.En énumérant sa liste des 26 par ordre alphabétique, Didier Deschamps s'est évité un incident diplomatique : celui de formaliser haut et fort la nouvelle hiérarchie des gardiens des Bleus, qui installe Mike Maignan en numéro 2 devant Steve Mandanda. Car si ce n'est pas officiel, c'est évident. Et ce n'est qu'une question de temps (ou de brassard) avant que Lloris ne laisse la place au meilleur gardien d'Europe dans la cage des Bleus.