Les cinq hommes du titre 2020-2021 du Bayern Munich

31e Bundesliga pour le Bayern, qui entérine encore un peu plus son hégémonie nationale. Les Bavarois ont fait le job, comme à leur habitude. Pour rafler une neuvième couronne d'affilée, Hansi Flick s'est appuyé sur un noyau dur composé d'incontournables comme Lewandowski ou Alaba, mais aussi sur la surprise Musiala. Zoom sur les hommes forts de sa saison.

David Alaba

La doublette Leon Goretzka-Joshua Kimmich

Jamal Musiala

" Ces mots sont signés David Alaba. Une page va donc se tourner, du côté de la Säbener Strasse. En attendant, malgré une ligne défensive plus friable qu'à l'accoutumée (quatrième de Bundesliga, avec 40 buts encaissés), l'Autrichien souverain et jamais blessé a démontré qu'il était en pleine forme (moyenne de 24 sprints toutes les 90 minutes, et 55% de duels gagnés). L'Holstein Kiel et le PSG ont plombés ses ambitions de triplé, mais le numéro 27 plie bagage avec le sentiment du devoir accompli en Bundesliga. Arrivé à seize ans et couvé des années durant par Ribéry, Alaba devrait rejoindre les. Dans sa besace ? 27 titres, une moyenne de deux par saison. De quoi faire pâlir Dimitri Payet.Exception, ici : ce n'est pas un, mais deux joueurs mis en avant. Car désormais, l'un ne va pas sans l'autre. Ce double pivot, poumon de l'entrejeu bavarois, n'a pas d'équivalent en Europe en termes de complémentarité. Goretzka, jadis chétif, s'est complètement transformé : "", selon Flick. Le milieu a élargi sa palette, et est performant dans tous les compartiments du jeu. Pour son compère, les superlatifs manquent : à 26 ans, Kimmich rayonne partout sur le rectangle vert. Le duo, associé dans la campagne de dons WeKickCorona, totalise huit buts et dix-sept passes décisives. Costaud. Blessé au ménisque cet hiver, Kimmich est revenu plus fort que jamais et c'est en partie grâce à Goretzka. La Bundesliga s'en est rendu compte.Oui, Müller a signé un énième exercice de haute volée avec son lot de passes décisives hallucinantes (dix-sept). Oui, il est toujours là pour haranguer ses partenaires ou rouspéter envers les arbitres et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com