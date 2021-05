Les cinq hommes du titre 2020-2021 de Manchester City

Sans surprise, Manchester City est officiellement sacré champion d'Angleterre avant la fin d'une saison 2020-2021 où il a encore impressionné pour s'adjuger sa septième couronne nationale. Grâce à sa force collective, mais aussi à cinq leaders omniprésents.

Rúben Dias

Vidéo

João Cancelo

Enfin. Après des années à balancer des tonnes de billets pour des défenseurs centraux au mieux décevants et au pire catastrophiques, Manchester City a enfin trouvé la perle rare pour succéder à Vincent Kompany. Celle qui transforme complètement une charnière centrale, celle qui métamorphose les éléments autour de lui. Acheté 68 millions d'euros à Benfica, Rúben Dias n'a en effet pas eu besoin de temps d'adaptation pour s'imposer comme le crack de derrière et montrer qu'il était tout sauf un rigolo. Joueur de champ le plus utilisé de l'effectif et à l'aise avec le cuir, le Portugais a brillé par son placement ou sa lecture du jeu.Sans parler de son efficacité au duel ou de son influence indirecte sur le rendement de Jon Stones, qui expliquent en partie pourquoi l'arrière-garde du champion est la plus imperméable d'Angleterre (et de loin). À tel point que Jamie Carragher, l'ancien roc de Liverpool, voit la pièce qui manquait au puzzle descomme le meilleur joueur de l'exercice :Qui dit mieux ?Rarement un latéral aura été aussi complexe à décrypter, jusqu'ici. Casse-tête tactique pour l'adversaire et véritable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com