Les cinq curiosités tactiques de la nouvelle saison de Ligue 1

Intégration de joueurs arrivées au mercato, nouveaux projets de jeu, changements d'entraîneurs… Alors que le championnat de France reprend ses droits vendredi soir et que l'intersaison a été un peu partout mouvementée, l'heure est au premier déminage de certaines curiosités.

Alexandre Lacazette sauvera-t-il Peter Bosz ?

De retour sur les bords du Rhône après cinq ans à Londres , l'attaquant international français devrait être un boulon essentiel de l'an 2 de Peter Bosz sur le banc de l'OL. Fraîchement nommé capitaine, Lacazette n'a d'ailleurs pas tardé à prendre ses responsabilités dans le jeu au cours de la préparation, en devenant notamment rapidement le leader du pressing de son clan grâce à des courses de l'extérieur vers l'intérieur ayant pour objectif de couper les relations entre les défenseurs centraux et le gardien adverse. S'il continue de mener la danse sans ballon, le numéro 91 lyonnais, plus actif et plus malin que Moussa Dembélé dans ce registre, parviendra peut-être enfin à rendre durable l'idée d'un pressing haut et intense tant espérée par Bosz et si peu vue la saison dernière (l'OL n'a, par exemple, été que la sixième équipe de Ligue 1 au nombre de pressions exercées dans le dernier tiers adverse par match).Reste qu'au-delà de son activité précieuse sans ballon, Alexandre Lacazette va également être attendu avec. Buteur à quatre reprises en quatre rencontres de préparation, le Général semble déjà avoir repris sa place comme s'il ne l'avait jamais laissée. Plus que son apport statistique, c'est son influence à la pointe de l'attaque qui devrait soulager l'environnement autour de lui. Toujours disponible, très juste dans ses remises en une touche, utile pour garder le ballon dos au but, le Guadeloupéen semble être la pièce manquante d'un collectif qui apprécie la vitesse et le jeu en appui, à commencer par les éléments fatalement portés vers l'axe que sont les ailiers faux-pieds Toko Ekambi et Tête. De passage mercredi après-midi en conférence de presse, il n'a pas dit autre chose :Lucas Paquetá, lui, semble déjà proche de son nouveau capitaine, sur et en dehors du terrain, et ne va certainement pas non plus cracher sur un relais privilégié un cran plus haut. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com