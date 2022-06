Les cinq Bleuets qu'il faut suivre à l'Euro U19

Du 18 juin au 1er juillet, l'équipe de France U19 compte bien s'inspirer de ses aînés, tout juste vainqueurs du Tournoi Maurice-Revello. Les joueurs de Landry Chauvin ont rendez-vous en Slovaquie pour y disputer la phase finale de l'Euro : au programme, des rencontres contre l'hôte slovaque, la Roumanie et l'Italie... pour commencer. À l'aube du coup d'envoi de la compétition, focus sur cinq Bleuets destinés à un avenir radieux.

Isaak Touré

Ismaël Doukouré

Auteur d'une saison de très grande qualité, avec 17 matchs de Ligue 2 dont huit en tant que titulaire, le longiligne (2,04 m) et polyvalent défenseur du HAC a démontré sa solidité dans l'axe de la défense et a su imposer son caractère de leader. En constante progression, Touré fait partie de ces jeunes joueurs que Paul Le Guen a fait éclore ces dernières saisons (avec Amir Richardson, Yahia Fofana, Matthis Abline, Saël Kumbedi, etc). Très courtisé déjà l'hiver dernier, le jeune tricolore n'est pas passé inaperçu, au point d'intéresser plusieurs grands clubs européens comme Newcastle, l'Eintracht Francfort, Marseille et Manchester City. Ses bonnes prestations lui ont ouvert les portes de l'équipe de France U19 en septembre 2021, et il compte depuis sept sélections et deux buts avec les Bleuets. Il lui reste cependant quelques preuves à faire, l'Euro sera donc un vrai défi pour Isaak Touré pour confirmer les attentes placées en lui.Transfuge de Valenciennes (où il signe son premier contrat pro à seize ans) à Strasbourg au beau milieu de l'hiver, Ismaël Doukouré manque sa deuxième partie de saison. La faute, d'abord, à un problème au tendon rotulien qui l'éloigne du gazon, puis à une équipe alsacienne qui fonctionne à merveille et une concurrence de qualité. Ses 18 ans et son mètre 83, qui avaient impressionné dans la défense centrale nordiste en Ligue 2, ne prennent part qu'à un quart d'heure de Ligue 1 ; suffisant tout de même pour convaincre Landry Chauvin de l'intégrer à sa liste pour l'Euro. Pas sa première exposition internationale pour autant : Doukouré avait été embarqué au Japon par Sylvain Ripoll l'été dernier, pour y disputer les Jeux olympiques de Tokyo avec la délégation bleue ; un énorme fiasco sportif… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com