Les CAN de quartiers passent en Prime

Construit en 1973, le stade Dominique-Duvauchelle n'a jamais connu de soirée fiévreuse comme celle qui s'annonce ce samedi 2 juillet à partir de 18 heures. Pas même le soir de son record d'affluence le 9 février 2005, lors d'un Cameroun-Sénégal qui avait réuni 12 000 personnes dans l'antre de l'US Créteil-Lusitanos. Record qui pourrait tomber ce soir. L'affiche du jour ? Un Mali-Congo officieux, finale de la Coupe nationale des quartiers, nouveau nom de la CAN de Créteil. Le tout diffusé sur Prime Video sur son compte TikTok, avec des partenaires à faire pâlir la FFF (qui n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Coupe de France) : Nike et Heetch. Un événement qui résume à lui seul l'ampleur prise par ces tournois de quartier, devenus des institutions locales, voire nationales.À Créteil, la CAN est née en 2019, alors que des tournois inter-quartiers existaient depuis de nombreuses années., raconte Moussa Sow, créateur de la CAN de Créteil.Et comme par hasard, plus aucun problème ou presque depuis., balaie l'organisateur de ce qui est devenu la Coupe nationale des quartiers cet été. Et pour cause :, détaille Moussa Sow, qui n'a rien à voir avec l'ancien attaquant lillois. C'est ainsi que cet été la France, l'Italie, les Antilles, le Portugal et l'Asie ont rejoint la compétition. Pourtant le plus grand renfort n'est pas une sélection, mais Amazon, qui diffuse la finale.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com