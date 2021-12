Les cadeaux de Noël qu'on n'a surtout pas envie de recevoir

Noël approche et, en tant que footeux assumé, vous avez de fortes chances de recevoir des cadeaux ayant un lien avec le ballon rond. Tout sauf une assurance de qualité, car le sport-roi draine une cohorte de produits dérivés pas forcément utiles, voire parfois carrément gênants. Voici, en tout cas, une liste non exhaustive des présents que l'on n'aimerait pas découvrir sous notre sapin, le 25 décembre au matin.

Un pull de Noël immonde

Le dernier livre de Pierre Ménès

Le troisième maillot de la Juve

Le blu-ray de United Passions

Jadis cantonnée aux strictes limites du monde anglo-saxon, la mode insupportable du pull de Noël a fini par atteindre l'Hexagone. Appâtés par l'odeur de l'opportunité marketing, les clubs français n'hésitent désormais pas à mettre en vente un ou plusieurs modèles dans leur boutique. Certains ont un petit charme, mais il faut se rendre à l'évidence : en général, plus c'est moche, plus ça passe.On a beaucoup entendu parler de Pierre Ménès en 2021. Vraiment beaucoup. Sûrement trop. Leautour des scènes censurées du documentaire de Marie Portolano, son départ de Canal+, son interview d'Éric Zemmour , son placement en garde à vue pour agression sexuelle... Dès lors, on ne voit pas pourquoi on devrait s'infliger la lecture de son dernier ouvrage, intitulé(Hugo Sport). Même s'il ne coûte pas 16,90 euros.C'est bien connu, les maillotssont rarement des merveilles , notamment parce qu'ils font la part belle aux couleurs fluo et aux designs douteux. Cette saison, celui de la Juventus décroche probablement le pompon, avec un étonnant mélange de jaune et bleu qui fait davantage penser à une tunique de Sochaux. Franchement, la Vieille Dame mérite mieux que ça. Nous aussi.Gérard Depardieu, Sam Neill et Tim Roth au casting d'un film sur le foot, ça a de la gueule, non ? Sur le papier, peut-être, mais dans les faits, c'est autre chose. Car cen'est qu'une vaste farce , financée par la FIFA pour raconter une histoire très laudative de l'instance, en occultant des zones d'ombre pourtant proéminentes. À sa sortie, en 2014, le long-métrage a fait un bide intersidéral. Et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com