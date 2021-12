Les bonnes questions du tirage au sort de Ligue des champions

Le tiraillement de Kylian Mbappé, la volonté de Cristiano Ronaldo de détruire Diego Simeone, les chances des clubs portugais, le tirage au sort compliqué de Salzbourg ou encore le pied d'Alisson, ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions amène beaucoup de questions.

Avec quelle équipe jouera Kylian Mbappé ?

Pourquoi Cristiano Ronaldo en veut-il autant à Diego Simeone ?

Le sort est parfois cocasse. Et plutôt deux fois qu'une. En tirant dans un premier temps Manchester United, le PSG voyait le monde entier saliver de l'un des derniers affrontements entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais subissait aussi quelques railleries des Twittos qui n'ont pas oublié que le nom de Mauricio Pochettino, sur la sellette à Paris, revenait souvent du côté de Manchester. Finalement, un nouveau tirage au sort a eu lieu et c'est le Real Madrid qui sera l'adversaire des Parisiens . Et les interrogations se sont alors déportées sur Kylian Mbappé. Logique, le champion du monde français n'a pas caché qu'il aurait voulu rejoindre la capitale espagnole l'été dernier. De son côté, le Real n'a pas lâché Mbappé et comptait même revenir potentiellement à la charge en janvier lors du mercato hivernal pour le récupérer six mois plus tôt. Mais vu le tirage au sort, pas sûr que Nasser al-Khelaïfi accepte de négocier. Ou alors il met une clause interdisant à Mbappé de jouer cette rencontre.Diego Simeone n'est pas du genre à avoir peur. Pourtant, une goutte de sueur a forcément coulé le long de sa tempe au moment de voir le papier de Manchester United être déplié. Non pas qu'il craigne les Diables rouges, mais il a seulement eu des flashs d'un certain Cristiano Ronaldo. Car entre 2011, et son arrivée à l'Atlético, et 2019, celui-ci a réussi à sortir lesà chaque fois qu'il les a croisés en phase à élimination directe. Que ce soit en finale avec le Real Madrid (2014 et 2016), en quarts (2015) ou en demies avec ces mêmes(2017), ou encore en huitièmes avec la Juventus (2019). Et à chaque fois ou presque le Portugais a été décisif, avec notamment deux triplés, dont celui avec la Juve pour renverser une situation mal embarquée (défaite 0-2 à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com