Les bonnes questions des quarts de finale

Quatre matchs, douze buts, quatre équipes à la maison et quatre autres encore en course pour aller chercher le Graal. En attendant de connaître l'ultime survivant, posons-nous les bonnes questions après les quarts de finale.

La génération dorée belge va-t-elle réussir à soulever un trophée ?

De quoi est fait Pedri ?

Encore raté. Alors qu'elle espérait ramener le trophée Henri-Delaunay à la maison après s'être vengée de l'équipe de France en demi-finale, la Belgique aura eu tout faux. Si les Bleus se sont arrêtés en huitièmes de finale, les hommes de Roberto Martinez ont buté sur l'os italien au tour suivant, cinq ans après l'échec du Groupama Stadium. Cet Euro représentait pourtant l'ultime chance pour la génération dorée du Plat pays (Vermaelen, Vertonghen, Mertens, Witsel, Alderweireld, De Bruyne, Eden Hazard et Courtois) d'enfin soulever un trophée. A moins que tout ce petit monde ne pousse jusqu'en 2022. Après tout, le Mondial est seulement dans 18 mois...Il n'a que 18 ans et une seule saison en professionnel dans les jambes, mais Pedri est en train d'épater tout le monde. Deuxième plus jeune joueur à débuter les cinq premiers matchs d'un Euro, le Barcelonais n'a manqué qu'une petite minute depuis le début du tournoi, face à la Suisse ce vendredi. Après une saison à 61 matchs avec le Barça, le milieu espagnol est l'homme de base du 4-3-3 de Luis Enrique, qui lui confie les clefs du camion au côté des papys Busquets et Koke. La bonne recette ? Un mental d'acier, un pied soyeux, une influence dans le jeu sans précédent et un nombre de courses incalculable. Pedri est déjà dans les startings-blocks avant la demi-finale face à l'Italie.