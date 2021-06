Les bonnes questions des huitièmes de finale de l'Euro 2020

Fini la rigolade : les choses sérieuses commencent ce samedi avec le début des huitièmes de finale de l'Euro. Avec déjà quelques chocs, des complots et de belles histoires qu'il reste à écrire.

Le meilleur match de l'Euro aura-t-il lieu en quarts ?

Les supporters du Real vont-ils se ranger du côté de la Croatie ?

Avec l'Italie-Autriche de samedi à Wembley (21h), puis le Belgique-Portugal dimanche à La Cartuja de Séville (21h), on se dirige tout doucement vers une montée de chaleur le vendredi 2 juillet à l'Allianz Arena en quarts de finale, avec une potentielle opposition entreet Diables rouges, soit sans doute les deux "gros" qui nous ont le plus enthousiasmés lors de ce premier tour (avec une mention honorable pour les Pays-Bas, tout de même). Mais rien n'est encore fait : si l'Autriche aura du mal à contenir la furie de sa voisine transalpine, Romelu Lukaku et ses potes devront eux passer sur le corps du champion d'Europe lusitanien, qui a bien réagi après la claque subie contre l'Allemagne lors de la deuxième journée (2-4) et compte sur un Cristiano Ronaldo (cinq réalisations) encore pimpant à 35 balais. Sûrement le fait d'avoir côtoyé Fabio Quagliarella en Serie A.La nouvelle avait fait grand bruit : zéro joueur du Real Madrid ne figurait au sein de laau moment de l'annonce de la liste de Luis Enrique. Lundi, le seulsur la pelouse sera donc drapé d'un damier et distribuera les