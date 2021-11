Les Bleus terminent sur une bonne note contre la Finlande

Trois jours après le festival contre le Kazakhstan, les Bleus ont obtenu un nouveau succès en Finlande (0-2) dans une rencontre longtemps fermée, mais débloquée par Karim Benzema et Kylian Mbappé. Une défaite synonyme d'élimination pour les copains de Pukki, alors que la France termine son année 2021 invaincue.

Finlande 0-2 France

Dans les bras de Morphée

Dans un match qui comptait pour du beurre seulement pour elle, l'équipe de France a terminé l'année et sa campagne des éliminatoires pour le Mondial 2022 par un succès contre la Finlande (0-2) à l'Olympiastadion d'Helsinki, ou Didier Deschamps avait remporté son premier match en tant que sélectionneur en septembre 2012. Trois jours après le récital contre le Kazakhstan, les Bleus ont livré un spectacle moins emballant, notamment en première période, face à des Finlandais plus rigoureux, mais éliminés au profit de l'Ukraine, vainqueur en Bosnie dans le même temps et barragiste. Les coéquipiers de Pukki, qui fêtait sa 100sélection ce mardi soir, ont fini par craquer devant l'infernal duo Benzema-Mbappé. Pour changer.Il ne fallait pas se fier au premier quart d'heure des Bleus. Malgré cinq changements dans le onze de départ par rapport au récital du week-end (Zouma, Dubois, Tchouaméni, Digne et Diaby titulaires), les Français ont bien démarré la partie, avec une volonté de jouer haut et de bousculer la formation finlandaise, avant de nous pousser tout doucement dans les bras de Morphée. Si la première alerte signée Diaby après une montée de Digne aurait pu laisser présager d'une nouvelle soirée sympathique, il n'en a pas été question. Il faut dire que la Finlande n'est pas le Kazakhstan, comme en a témoigné la rigueur défensive des gars de Kannerva. La France a eu le ballon en première période (60% de possession), sans trop savoir comment faire la différence, Mbappé et Griezmann ne cadrant pas leur tentatives Lire la suite de l'article sur SoFoot.com