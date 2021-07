Les Bleus sont à Tokyo, faites vos Jeux !

Ce jeudi à l'heure de la pause café (ou des croissants pour les vacanciers), les Bleus olympiques entament leur tournoi olympique face au Mexique. Et plutôt que l'indifférence, cette équipe de bric et de broc mérite justement tout notre soutien.

MexiqueFrance 22/07/2021 à 10h Jeux olympiques Diffusion sur

La foudre d'Usain Bolt, la rage de Teddy Riner, la Dream Team de Jordan, l'insouciance de Laure Manaudou, les larmes de Brahim Asloum. On a tous une image qui vient spontanément en tête lorsqu'il est question des Jeux olympiques. Mais celle-ci est rarement en lien avec le football. Et encore moins avec le football français, à moins d'avoir été devant son poste de télévision pour les buts de François Brisson et Daniel Xuereb face au Brésil, le 11 août 1984, offrant la médaille d'or à l'équipe de Michel Hidalgo aux Jeux de Los Angeles. De l'autre côté du Pacifique, 37 ans plus tard, et surtout 25 ans après la dernière participation d'une équipe de France masculine, c'est une toute nouvelle génération qui cherchera à combler les pages vides de cet album photo., jubilait André-Pierre Gignac en conférence de presse.De plus, les garçons ne pourront pas partager ces honneur avec leurs homologues féminines,