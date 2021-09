Les Bleus se soignent contre la Finlande à Lyon

Au terme d'un match enfin maîtrisé face à de timides Finlandais, les Bleus retrouvent la victoire et laissent derrière eux un sacré paquet de problèmes qui pouvait les guetter. Tout n'est pas encore réglé mais l'essentiel est bien là. Seul regret : Karim Benzema n'aura pas pu parachever ses belles retrouvailles lyonnaises avec un but.

France 2-0 Finlande

Intérieur nuit, extérieur jour

Enfin. Enfin bazardée, cette série noire de cinq nuls qui s'étirait comme un lien nocif avec le dernier Euro. Enfin retrouvée, bien que précaire, cette solidité défensive. Enfin effective, cette entente entre Griezmann et Benzema qui a illuminée cette soirée. Enfin affichés, ces sourires qui avaient disparus depuis trop longtemps. Ce mardi soir, sous les yeux d'un beau public lyonnais, les joueurs de Didier Deschamps se sont remis la tête à l'endroit et fait un grand pas vers la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, avec une victoire 2-0 contre la Finlande, deuxième du groupe avant le coup d'envoie. C'était bien le minimum pour que Didier Deschamps ne se rongent pas les ongles jusqu'au sang d'ici le prochain rassemblement dans un mois.Il n'y avait pas mieux que l'anciennement nommé Stade des Lumières et que la ville ayant vu naître le cinéma pour jouer le lendemain de la mort de Jean-Paul Belmondo. Il n'y avait pas mieux que la banlieue-est de Lyon pour donner un supplément d'âme aux quatre lyonnais ou anciens lyonnais titulaires (Lloris, Dubois, Martial et Benzema ; cinq si on y ajoute Antoine Griezmann, mâconnais, mais supporter de l'OL dans sa jeunesse). Mais Didier Deschamps n'avait peut-être rien d'autre à proposer qu'une défense à cinq pour terminer cette laborieuse séquence internationale. Quitte à réveiller les démons de Bucarest, puisque c'est ainsi qu'il avait démarré Lire la suite de l'article sur SoFoot.com