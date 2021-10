Les Bleus sans diffuseur, panique à la FFF ?

C'est une nouvelle qui a eu le mérite d'étonner et d'interloquer. En début de semaine, on a appris l'échec de l'appel d'offres de la Fédération française de football pour les droits de diffusion des matchs de Bleus, sur la période 2022-2028. Aucun diffuseur, y compris TF1 et M6, n'a réussi à se mettre d'accord avec la Fédé et celle-ci se retrouve, pour l'instant, privée de télévision. Comment expliquer cette bizarrerie médiatique et économique ?

Le jeu ou le marché ?

On a beau être champion du monde en titre et récent vainqueur de la Ligue des nations, on n'en attire pas moins des diffuseurs. À l'heure actuelle, après la fin du second tour de l'appel d'offres des droits de diffusion des matchs de l'équipe de France, le prix de réserve n'a pas été atteint et la Fédé a été incapable de s'entendre avec la moindre chaîne de télévision. Alors que, lors de la période précédente, 2016-2022, les droits étaient partagés entre TF1 et M6, pour une somme fixée autour de 3,5 millions d'euros par rencontre, hors Coupe du monde et Coupe d'Europe, aucun des deux médias n'a été prêt à mettre autant pour la prochaine période et la Fédé n'a reçu des propositions qu'à hauteur de 2,5 millions d'euros. Comment expliquer une telle chute ? Comment comprendre que les matchs des Bleus vaudraient 1 million d'euros en moins ?Une partie de l'opinion publique met en avant le jeu proposé, l'ennui qui pourrait s'imposer dans l'esprit des téléspectateurs, le manque d'intérêt pour les matchs amicaux, les matchs de qualification ou la Ligue des nations. Pourquoi vouloir payer autant alors que l'équipe de France ne propose rien d'attrayant, ne présente aucun fond de jeu et n'inspire aucun engouement ? Des spécialistes en sport-business affirment, à l'inverse, que c'est conjoncturel, que la Fédé ne fait que subir la situation globalement baissière des droits TV où, après la faillite de Mediapro et la crise économique post-Covid, les principaux diffuseurs et chaînes de télévision se retrouvent peu friands en matière d'investissements sportifs. La preuve, concernant la Ligue 1, seule la plateforme américaine Amazon s'est positionnée, pour 250 millions d'euros, trois fois moins que ce qu'avait proposé Mediapro, 3 ans auparavant. Et d'autres disciplines, comme le basket ou le volley, peinent à trouver des diffuseurs et à attirer des acteurs médiatiques.D'accord, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com