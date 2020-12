Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Les Bleus retrouveront la Finlande dans un groupe abordable Reuters • 07/12/2020 à 19:10 Temps de lecture: 1 min







Les Bleus retrouveront la Finlande dans un groupe abordable par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi en début de soirée se déroulait le tirage au sort des groupes qualificatifs européens pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La France s'est vu tiré dans le même groupe que la dernière équipe a l'avoir battu : la Finlande. Les autres équipes de ce groupe sont l'Ukraine, la Bosnie et le Kazakhstan. Un groupe abordable pour les Bleus qui n'auront même pas besoin de terminer à la deuxième place pour atteindre les barrages suite à son parcours en Ligue des Nations. C'est aussi le cas de la Belgique dans le groupe de la République Tchèque et des Pays de Galles. Les Pays-Bas de Memphis Depay sont dans le groupe de la Norvège d'Erling Haaland. On observera aussi le groupe de l'Angleterre avec la Hongrie et la Pologne.