Les Bleus peuvent savourer, ils ont vécu une expérience Munich

En venant à bout de l'Allemagne (1-0) pour ses débuts à l'Euro, les Bleus ont réussi l'exploit de donner au monde d'après-coronavirus, le goût du monde d'avant. Celui où ils allaient décrocher une étoile en Russie. Et rassurez-vous : c'est toujours aussi bon.

Un menu 2018 à (tout) emporter

Difficile de savoir si l'écologie sortira gagnante de cette soirée. Pour ne pas servir cette noble cause, il y a d'abord eu cette action de Greenpeace. Vouloir bannir le pétrole est légitime, sauf que le militant qui a planté son ULM sur la pelouse de l'Allianz Arena aurait pu faire plus de dégâts., avouait Didier Deschamps, crédule.Autre contre-argument aux comportements éco-responsables : la manie de Joachim Löw de vouloir tout recycler, et pas qu'avec ses doigts. Refaire le coup de jouer sans neuf de métier comme lors de la débâcle de Russie ? Bof. Réutiliser son vieux Mats Hummels ? Pourquoi pas, mais les court-circuits de ce dernier face à la vitesse de Mbappé et son but contre son camp ne plaident pas en défaveur de l'obsolescence programmée. Pour rappel, c'est ce même joueur qui avait donc inscrit le seul but d'un quart de finale du Mondial 2014, qui reste donc la dernière défaite des Bleus face au rival allemand... Finalement, le vrai message écolo de la soirée fut porté par l'équipe de France qui, en plus de ne pas avoir de pétrole, a donné une deuxième vie à ses idées.Ce mardi à Munich, les Bleus ont repris une formule qui avait fait ses preuves il y a trois ans en Russie : un bloc défensif aussi compact qu'un plat de Käsespätzle, des remontées de balles aussi fluides que de la Weissbier, une efficacité aussi assommante qu'un Jägermeister et une balle que l'on laisse aussi volontiers qu'une addition à un compagnon de table. Pas de gâchis. Et ces restes, Didier Deschamps les a grandement appréciés.